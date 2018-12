Hainichen

Bereits im Krankenhaus klickten die Handschellen. Nun sitzt ein 33-jähriger Libyer in Untersuchungshaft. Diese ordnete ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz an. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, am Montag in seinem Zimmer im Asylbewerberheim am Ottendorfer Hang in Hainichen Feuer gelegt zu haben. Wegen den Brandes mussten die rund 60 Bewohner das Haus mitten in der Nach vorübergehend verlassen.

Die Rettungskräfte hatten den Libyer auf dem Balkon seines Zimmer entdeckt. Zunächst kam er mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Im Zuge erster Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann, das Feuer gelegt zu haben. Daraufhin nahmen in die Polizisten vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft beantragte dann Untersuchungshaft, die das Amtsgericht jetzt anordnete.

Von daz