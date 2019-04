Leisnig

Der Leisniger Feuerwehrverein lädt ein an den Sportplatz an der Linde: Am Gründonnerstag lodert ein großes Brauchtumsfeuer am Sportplatz an der Linde. „Ich würde mich freuen, wenn viel Leisniger dieses Ereignis nutzen, um gemeinsam mit uns ein entspanntes Osterwochenende zu gehen“, sagt Roy Zaspel vom Feuerwehrverein.

Geselligkeit und Grillen bei Musik

Ab 18 Uhr sind Gäste am Sportplatz an der Linde willkommen, wo fürs Abendbrot gesorgt ist. Der Verein hat sich außerdem um musikalische Beschallung gekümmert. Dafür wird Uwe Beer sorgen. Zwischen 19 und 20 Uhr wird dann auch das Feuer entzündet, das die Feuerwehrleute aus dem Verein dann ordentlich in Schach halten. Der Sportplatz steht zur Verfügung, wenn Kinder unterwegs sein und zusammen etwas spielen möchten. Ansonsten sind die Gäste zum geselligen Beisammensein eingeladen.

Von Steffi Robak