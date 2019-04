Leisnig

Für Mittwoch, den 1. Mai, erwartet das Burgmuseum Mildenstein Gäste zur Erlebnisführung „Hopfen und Malz – Gott erhalt’s“. Diese gibt ab 11 Uhr und ab 14 Uhr einen Einblick in die Geschichte des Bierbrauens.

In mittelalterlicher Zeit war Bier in Deutschland Volksgetränk Nummer 1. Bis ins späte 14. Jahrhundert kannte man nur obergäriges Biere, ähnlich dem heutigen Altbier. Auch auf der Leisniger Burg ist um 1440 ein Brauhaus nachweisbar, viel Wasser musste zu diesem Zwecke auf die Burg gebracht werden. Übrigens, die Bierbrauerei war zunächst in Frauenhand.

Stärkung und Gerstensaft inklusive

Mit der Hof-Braumeisterin unternehmen die Gäste Sie am Mittwoch, den 1. Mai um 11 Uhr sowie um 14 Uhr eine Zeitreise durch die Burg- und Braugeschichte. Manches Geheimnis um diesen Zaubertrank namens Bier wird dabei gelüftet.

Im Anschluss erwartet die Gäste in unserer großen Hofküche eine kleine Stärkung und natürlich wird etwas vom Gerstensaft ausgeschenkt. Reservierungen für die Führung werden telefonisch entgegengenommen unter der Nummer 034321/62560 oder per Email unter der Adresse mildenstein@schloesserland-sachsen.de.

Von Steffi Robak