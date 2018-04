Braver Soldat von Frankenberg lässt sich nicht bestehlen

Frankenberg. Eine unangenehme Begegnung hatte ein 28-Jähriger Soldat am Sonnabend in Frankenberg. Der Oberstabsgefreite sah sich mit drei Männern konfrontiert, die auf sein Fungerät scharf waren.

Oberstabsgefreiter wehrt Angriff ab

Aber das brauchte der junge Mann selbst. Er hatte Posten an der Einmündung Hainichener Straße/Badstraße bezogen. Er war dort eingesetzt, um den Marsch militärischer Fahrzeuge abzusichern. Die Kolonne war auf dem Weg in die Kaserne. Gegen 19.15 Uhr hielt vor ihm ein älterer roter Audi Avant. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt. Der Insasse hinten rechts ließ sein Fenster herunter und sprach den Soldaten an. Da dieser ihn nicht verstand, trat er näher an das Fahrzeug heran. Der Insasse sprach ihn abermals an und versuchte aus dem Auto heraus, dem 28-Jährigen sein Funkgerät aus der Brusttasche zu entnehmen. Dies konnte der Soldat abwehren. Danach fuhr der Audi stadteinwärts in Richtung Chemnitz davon.

Rotbart scharf auf Funke

Die drei Männer im Fahrzeug sollen etwa 35 Jahre alt sein und schwarze Kleidung getragen haben. Der Mann, der nach dem Funkgerät griff, hat eine Glatze und einen Vollbart. Der Bart war rot-braun und etwa 15 Zentimeter bis 20 Zentimeter lang. Das hintere Kennzeichen des Audi soll mit blauem Klebeband abgeklebt gewesen sein. Auffallend an dem Wagen war, dass er mehrere Roststellen hatte.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Chemnitz sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeug oder den Insassen machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Chemnitz unter Telefon 0371 387-3445 entgegen.

Von daz