Döbeln

Das Vormodell des Stadtreliefs von Döbeln ist jetzt in der Gießerei. Die große Benefizaktion des Lionsclubs Döbeln für das Blindenstadtmodell steht vor dem Abschluss. Die Finanzierung aus Spenden ist gelungen. Dennoch wird das bronzene Kunstwerk in diesem Herbst nicht mehr aufgestellt. Die DAZ sprach mit Maik Schroeder, Präsident des Lionsclubs Döbeln.

Maik Schroeder.. Quelle: Sven Bartsch

Wie ist denn beim Stadtmodell der aktuelle Stand?

„Unser Modell ist jetzt in der Gießerei. Im Juni hatte uns der Künstler Egbert Broerken das Vormodell in Döbeln präsentiert. Wir konnten noch ein paar Feinheiten beisteuern. Jetzt wird zunächst eine Silikon-Form angefertigt. In dieser wird wiederum ein Wachsmodell entstehen. In das werden vom Künstler die Feinheiten an den abgebildeten Gebäuden unserer Muldeninsel eingearbeitet. Mitglieder unseres Clubs werden sich das Wachsmodell in den nächsten Wochen vor Ort ansehen. Aus dem Wachsmodell entsteht dann die Form für den Bronzeguss.

Wie steht es um die Finanzierung des Kunstwerkes?

Da sind wir sehr zufrieden. Wir haben die 40 000 Euro, die das Kunstwerk kosten wird, fast komplett eingeworben. Kleinere und größere Spender halten sich dabei die Waage. Ich freue mich sehr darüber, dass auch Kleinstspenden das Projekt ermöglicht haben. Das zeigt, dass sich viele Menschen mit unserem Stadtmodell identifizieren.

Wann wird es aufgestellt?

Wir haben uns innerhalb des Lionsclubs darauf verständigt, die für den Spätherbst geplante Aufstellung ins Frühjahr zu verschieben. Im nächsten Jahr wird unser Lionsclub 25 Jahre alt. Das ist, so meinen wir, ein perfekter Anlass, ein solches Kunstwerk der Stadt und ihren Bürgern zu übergeben. Zudem planen wir am 19. Mai 2019 wieder ein Benefizkonzert. Im Vorfeld dieses Konzertes wollen wir das Stadtmodell am Alten Amtshaus einweihen.

Startet mit dem Konzert eine neue Benefiz-Aktion des Lionsclubs?

Ja wir arbeiten daran und sprechen gerade über verschiedene Ideen.

Was läuft gerade noch so bei den Lions?

Neben den Benefizaktionen unterstützen unsere Lionsfreunde das ganze Jahr benachteiligte Kinder und Jugendliche der Förderschule am Schlossberg. Im August spendierten wir einen Ausflug in den Freizeitpark Plohn. Im Dezember freuen wir uns wieder darauf, mit den Kindern Plätzchen zu backen und für Weihnachtsgeschenke zu sorgen.

Wer für das Stadtmodell spenden möchte kann dies mit einer Überweisung an den Förderverein des Lionsclub Döbeln e.V. bei der Kreissparkasse Döbeln, IBAN: DE49 8605 5462 0391 0045 49 tun – Verwendungszweck: Stadtmodell.

Von Thomas Sparrer