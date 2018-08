Waldheim

Zwei Bruchbuden in der Mittweidaer Straße im sogenannten Gründerzeitviertel werden womöglich noch in diesem Jahr aus dem Waldheimer Stadtbild getilgt. Die Waldheimer Stadträte stimmten dem Beschluss auf der jüngsten Sitzung einstimmig zu.

Städtebaulicher Missstand

Seit Jahren sind die Gebäude mit den Hausnummern 25 und 27 nunmehr ohne großartige Nutzung. Zuletzt wurden die Häuser nur noch zu Lagerzwecken genutzt und sollen nun komplett abgerissen werden. „Die Gebäude weisen irreparabele Schäden auf, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht mit Hilfe einer Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahme behoben werden können“, wird in der Beschlussvorlage ausgeführt. „Die Gebäude stellen einen städtebaulichen Missstand dar, welcher mittels einer Ordnungsmaßnahme beseitigt werden soll“, heißt es weiter An selber Stelle wieder neue Bauten hochzuziehen, sei nicht vorgesehen. Stattdessen sind Stadtumbauziele im Blick. Denen entspricht die Entkernung der Grundstücke, wodurch das Wohnumfeld verbessert und die Wohnqualität erhöht werden soll. Zudem ist eine Begrünung angedacht. Die Flächen werden anschließend in ein neues Konzept eingearbeitet, dass sich jedoch nach Angaben von Bauamtsleiter Michael Wittig in Entwicklung befindet.

Gesamtkosten von rund 36.200 Euro

Eigentümer der beiden Grundstücke ist die Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WBV). Diese führt den Abriss im eigenen Auftrag sowie auf eigene Rechnung durch. Dafür stehen Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm“Stadtumbau Ost“ in Aussicht. Die förderfähigen Gesamtkosten beider Abrissvorhaben zusammengerechnet betragen laut vorliegenden Kostenschätzungen rund 36.200 Euro. Die WBV trägt davon knapp 6.700 Euro. Den übrigen Betrag trägt die Stadt zu einem und Bund sowie Land zu zwei Dritteln.

Von André Pitz