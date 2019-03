Döbeln

In Döbeln werden ab sofort zwei Brücken gleichzeitig gebaut. An der Schillerstraße begann am Montag die Baustelleneinrichtung für den Bau der neuen Muldenquerung zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße. Bauzäune und Schalholze liegen bereit. Vermesser sind bereits auf dem Gelände. Noch in dieser Woche wird die Firma Baulogistik mit dem ersten bagger anrücken und auf dem Gelände bis zum Uferbereich Erde abtragen und danach Leitungen aus dem Baufeld umverlegen. Ende 2020 soll die neue Brücke über die Freiberger Mulde fertig sein und die Schillerstraße mit der Sörmitzer Straße verbinden. Damit wird neben der Oberbrücke eine zweite wichtige West-Ost-Querung über die Freiberger Mulde in Döbeln geschaffen.

Seit 100 Jahren wird in Döbeln über diese weitere Muldenquerung diskutiert. Seit 2010 wurde im Rathaus ganz intensiv an den Plänen gearbeitet. Seit 2015 besteht Baurecht. Mit Firmen und Grundstückseigentümern konnten mittlerweile auch Einigungen erzielt werden. Im Juni 2018 übergab der Freistaat per Scheck seine 4,7 Millionen Euro schwere Beteiligung an dem städtischen Brückenbauwerk. Im Herbst wurden zunächst Zauneidechsen umgesiedelt, die im Baubereich festgestellt wurden. Die neue Vierfeldbrücke wird die Mulde auf 95,6 Metern Länge überqueren. Zwischen den Brückengeländern ist die Brücke 11,80 Meter breit. Zur Anbindung der Brücke an beiden Uferseiten werden 160 Meter Straße gebaut. 173 Meter Lärmschutzwände werden zum Schutz der Anlieger errichtet.

An der neuen Brücke in der Straße des Friedens überspannen Stahlträger den Flutgraben der Mulde. Ende April wird hier schon betoniert. Quelle: Sven Bartsch

Eine andere Brückenverbindung an der Straße des Friedens ist gerade gekappt. Bis Spätherbst sollen hier wieder die Autos über den Flutgraben der Mulde rollen können. Auch von dieser Baustelle gibt es gute Nachrichten. „Die Bauarbeiten an der Brücke liegen wieder komplett im Zeitplan. Der Rückstand durch die winterbedingten Flutungen der Baustelle zu Jahresbeginn, wurde wieder aufgeholt“, sagt Thomas Zechendorf, Projektleiter beim Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster der Landestalsperrenverwaltung.

Die Widerlager der Brücke auf beiden Seiten und der Mittelpfeiler sind schon betoniert. Aktuell überspannen bereits schwere Stahlträger den Flutgraben und werden die Fundamente für das Stützgerüst hergestellt. Ende dieser Woche kommt die Schalung und die Bewährung. Etwa Mitte spätestens Ende April wird die erste Brückenschicht betoniert.

Dazu parallel werden in der Straße des Friedens auf der Innenstadtseite Hausanschlüsse bei Strom, Trinkwasser erneuert und Leitungen und Rohre verlegt. Wenn nämlich eine neue Straßendecke für die Brücke gebaut wird, soll garantiert sein, dass kein Versorgungsunternehmen so schnell wieder irgendwo in dem Bereich aufbuddeln muss.

Auf der Kauflandseite werden zudem in den nächsten zwei Woche die Bohrarbeiten abgeschlossen und die letzten Bohrpfähle gesetzt und betoniert. Dann sind alle Bohrungen zwischen der Brücke in der Straße des Friedens und der Niederbrücke komplett. Die bis tief in den sandigen Untergrund der Uferbereiche getriebenen Betonbohrpfähle geben den Flutschutzmauern zu beiden Seiten des Flutgrabens Stabilität. Sie werden überall noch mit farbigen, an Naturstein erinnernden Beton verblendet und mit Betonsockeln versehen.

