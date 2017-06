Party in Hartha

Das Brunnenfest wird zum 20. Mal in Hartha gefeiert. Das bedeutet: Der von wasserspeienden Lurchen gesäumte Brunnen hat schon so viele Jahre auf dem Buckel. Ist es heiß, planschen gern Kinder darin. Zum Brunnenfest an diesem Wochenende ist das wieder möglich. Der runde Brunnenfest-Jahrestag geht jedoch ohne den Brunnenschöpfer über die Bühne.