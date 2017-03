Döbeln. Für das Jahr 2018 soll es wieder einen Döbeln-Kalender geben. Mit der Döbelner Allgemeinen Zeitung startet die Buch-Oase einen Aufruf an die Bewohner ihrer Stadt: Gefragt sind Ihre Bilder! Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto, das in Döbeln aufgenommen wurde und ein Motiv der Muldestadt zeigt. Mindestens zwölf Bilder haben die Chance auf einen Platz im Kalender von Buch-Oase und DAZ. Bis Ende Mai können Hobby- oder Gelegenheitsfotografen oder auch Profis ihre Bilder per E-Mail bei der Döbelner Allgemeinen Zeitung einschicken. Zu beachten ist die Größe des Fotos – die Datei sollte mindestens 1,5 bis 2 MB groß sein, um eine gute Druckqualität sichern zu können. Pro Person dürfen maximal drei Motive eingesandt werden.

Der Döbeln-Kalender 2018 wird ein Querformat sein und eine Größe von 44 mal 34 Zentimetern haben. Er soll ein Schmuckstück werden, wünscht sich auch Lisa Panke-Deutscher von der Buch-Oase möglichst viele tolle Fotomotive zur Auswahl. Welches Bild es am Ende in den Kalender schafft, entscheidet eine Jury Ende Mai. Bis dahin können Fotos eingeschickt werden.

Die DAZ druckt alle eingesendeten Bilder ab und stellt damit den Lesern die möglichen Motive für den Döbeln-Kalender vor. Außerdem werden unter allen Teilnehmern dreimal zwei Karten für das Döbelner Theater verlost. Im August soll es den Döbeln-Kalender in einer Auflage von 300 Stück zu kaufen geben – in der Buch-Oase in Döbelns Ritterstraße und im DAZ-Shop auf dem Obermarkt 8. Für DAZ-Leser gibt es einen Bonus: Sie bekommen den Kalender mit einem kleinen Rabatt.

Doch bis es soweit ist, brauchen wir Ihre Bilder! Schicken Sie die Motive an m.engelmann@lvz.de. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.

Von ME