Leisnig/Waldheim

Die Waldheimer Stadtbibliothek feierte mit den Bücherwürmern am Jugend- und Freizeitzentrum Checkpoint in Massanei. „Von insgesamt 125 Teilnehmern haben es 85 bis zum Zertifikat geschafft – das ist eine gewohnt gute Quote“, freut sich Waldheims Stadtbibliothekar Michael Diezel.

Feiern durfte trotzdem jeder. Es gab Pizza für alle, ein Spielmobil war vor Ort und im Checkpoint konnte Billard gespielt und gekickert werden. Besonders beliebt waren den Sommer über unter anderem Klassiker unter den Jugendbüchern. „’Die drei Fragezeichen’ gehen immer – das finde ich bemerkenswert“, sagt Diezel.

Aber auch Comic-Romane der Reihe „Tom Gates“ und Bücher, die Geschichten aus der Videospielwelt von „Minecraft“ erzählen, erfreuten sich großer Beliebtheit. „Viele haben auch Bücher gelesen, die sie sonst nicht unbedingt in die Hand genommen hätten“, so Diezel. „Das ist für uns immer sehr wichtig.“

In Leisnig hat sich der Buchsommer in den vergangenen Jahren hervorragend etabliert, gehört die dortige Stadtbibliothek doch zu den Vorreitern, was dieses Projekt der Leseförderung anbelangt. In diesem Jahr blieb die Teilnehmerzahl nur knapp unter der 150er-Marke – dennoch ein Rekord, über den sich Kerstin Otto und Konstanze Eulitz von der Stadtbibliothek sehr freuen.

Als Abschlussparty für den Buchsommer hat sich ein Nachmittag im Leisniger Stadtbad bereits bei den Lesekindern etabliert. Neben Sport und Spiel gehört die offizielle Übergabe der Buchsommerzertifikate zum Programm des Nachmittags. Für das Zertifikat, also bei erfolgreicher Buchsommerteilnahme, winkt eine erste Eins in Deutsch zum Schuljahresstart. Bei der Preisverlosung gibt es außerdem ein nützliches Andenken für jeden Teilnehmer.

Von S. Robak, A.Pitz