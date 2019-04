Rosswein

Einen Readers Digest-Tisch wird er einrichten, einen für Konsalik-Schinken. Und für Kinderbücher muss auch einer her. Genauso wie für Sach- und Fachliteratur. Und einer für Bücher in altdeutscher Schrift. Peter Krause schmiedet Pläne für die Einrichtung des Roßweiner Bücherflohmarktes 2.0 in der Tonne. Muss er auch, denn seit er und seine Mitstreiter die Buch-Annahme im gut gekühlten Raum des Heimatmuseums am Dienstag geöffnet haben, flattern die Bücher nur so ein. Ein paar hundert sind es am Mittwochvormittag bereits, die aus den Bücherschränken der Roßweiner, aus deren Kellern oder Dachböden den Weg in die „Tonne“ gefunden haben. Um dort für den guten Zweck wieder neue Besitzer zu finden. Alle Einnahmen kommen der städtischen Grafe-Stiftung in Roßwein zugute, wie es bereits beim ersten Roßweiner Bücherflohmarkt gewesen ist. Rund 2.000 Euro hat der riesige Büchernachlass der Roßweiner Stadträtin Dr. Elisabeth Steinhoff eingebracht.

Als Peter Krause damals den ersten Bücherflohmarkt initiierte, ging es ihm in erster Linie darum, den Bücherschatz der verstorbenen Elisabeth Steinhoff nicht einfach so entsorgen zu müssen. „Bücher wirft man nicht weg“, sagt Krause, was viele Leute verinnerlicht haben. Und weshalb sie froh sind, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, ihre Regale auf moralisch legalem Weg zu leeren. Für den guten Zweck nämlich.

Alte Schätze für guten Zweck

Dieser Wunsch kristallisierte sich heraus während des ersten Bücherflohmarktes im vergangenen Sommer. Und Peter Krause griff das Anliegen gemeinsam mit Bauhof-Chefin Monika Weigel nur zu gern auf. Denn: „Mir macht das richtig Spaß hier. Und ich habe die Zeit“, so der stellvertretenden Bürgermeister und Linken-Stadtrat. Unterstützung bekommen die beiden Initiatoren bei der Betreuung des Bücherflohmarktes von Steffi Stein, die gemeinsam mit Monika Weigel jetzt jeden Dienstag die Öffnung von 16 bis 19 Uhr übernimmt. Mittwochs wird Peter Krause von 9 bis 13 Uhr die Stellung in der Tonne halten, ab 7. Mai freut er sich dabei auf Unterstützung von ein paar weiteren ehrenamtlichen „Bücherwürmern“.

Mit Kisten, in Beuteln, in einer großen Badewanne sind die ersten Bücher diese Woche in der Tonne gelandet. Peter Krause sortiert und freut sich. Am Dienstag kam ein Stapel Sportbücher, die sich der Spender zu DDR-Zeiten von seiner Westverwandschaft hat schicken lassen. Rolf Werner, der selbst bei der Wismut war, bringt unter anderem „Urangeheimnisse 1933 bis 1960“ bei Peter Krause vorbei. Brigitte Raatz hat sich von ihrem Nachbarn auf den Markt fahren lassen, um ihre aussortierten Schätze abzugeben. Jede Menge Koch- und Sachbücher stecken in ihren Tütern. Tschechische Küche ist auch dabei. „Manches hat man ja sogar doppelt“, freut sie sich, diese Bestände nun auslichten zu können. Vor allem, dass es für den guten Zweck ist, hat sie animiert. Von Peter Krause lässt sie sich gleich noch einmal erklären, was die Grafe-Stiftung ist und wen sie unterstützt.

Bis September können Bücher geholt und gebracht werden

Wieviel Geld diejenigen da lassen, die ein Buch oder mehrere aus der Tonne mitnehmen, ist jedem selbst überlassen. „Es ist eine Spende und die sollte mindestens einen Euro pro Buch betragen“, sagt Peter Krause. Er freut sich nicht nur über jeden Euro, sondern auch, wenn Bücherliebhaber in seinem Flohmarkt auf einen lang gesuchten Schatz stoßen. „Voriges Jahr hatte ich so einen Fall – da hat eine Dame gleich 20 Euro dagelassen, weil sie ein Buch bei uns gefunden hat, dass sie jahrelang suchte.“

Manchen Schatz gibt Peter Krause weiter – so etwa eine Festschrift der Stadt Dresden. Heimatgeschichtliche Schenkungen hat sich der Heimatverein schon mal reserviert. Bis September können Bücher gebracht – und natürlich geholt werden. Was übrig bleibt, geht wie die Steinhoff-Reste in ein Antiquariat.

Von Manuela Engelmann-Bunk