Ein 57-jähriger Grimmaer soll an seinem Haus in der Weilbergsiedlung am Kriebsteinsee ohne Genehmigung bauliche Veränderungen vorgenommen haben. Das Landratsamt verhängte deshalb ein Bußgeld. Weil der Mann Widerspruch einlegte, beschäftigt die Sache nun auch das Amtsgericht Döbeln.