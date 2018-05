Polkenberg

Wie gefährlich ist der Straßenverkehr im Leisniger Ortsteil Polkenberg? Mehrere Anwohnerfamilien fordern in einer schriftlichen Eingabe an die Stadt, die Dorfstraße solle Aufpflasterungen bekommen. Das soll Raser ausbremsen. Die Anwohner fürchten, es könnte Verkehrsunfälle geben mit Personenschaden. Mit der Verkehrssituation im Ort befassen sich nun am 17. Mai ab 18 Uhr die Stadtratsmitglieder im Technischen Ausschuss in öffentlicher Sitzung.

In anderen Orten blitzten Bürger ab

Einfach wird es für die Polkenberger nicht: Für die Dorfstraße gilt bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde. Ähnliche Bürger-Forderungen nach zusätzlichen geschwindigkeitsbegrenzenden Maßnahmen, beispielsweise in Tautendorf oder vom Gorschmitzer Weg in Leisnig, hat die Stadt nicht erfüllt.

Über Jahre hinweg schon Ärger

In Polkenberg berichten Anwohner vom Bereich um das Gasthaus „Trompeter“ von gefährlichen Situationen. Uwe Dietrich vom Ordnungsamt bestätigt gegenüber der DAZ: An Fahrzeugen, die dort an der Straße auch abgestellt werden dürfen, seien über Jahre hinweg diverse Beschädigungen festgestellt worden.

Katze totgefahren

Auch ließ bereits eine Katze ihr Leben. Die Anwohner führen alles darauf zurück, dass durch den Ort trotz Geschwindigkeitsbegrenzung gerast wird. An unübersichtlichen Stellen der abschüssigen und relativ kurvenreichen Strecke würden die Autofahrer die Kontrolle verlieren.

Abkürzung zwischen zwei Staatsstraßen

Auch wenn Aufpflasterungen auf eine Dorfstraße übertrieben erscheinen, haben die Polkenberger Anwohner auch im Blick: Autofahrer nutzen diese Verkehrsverbindung auch als Abkürzung: Wer von der Staatsstraße S 31 aus Richtung Autobahn kommt und Richtung Grimma auf die S36 will, hat durch Polkenberg den kürzeren Weg und ist vor allem dann schneller, wenn er die Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort ignoriert.

Von Steffi Robak