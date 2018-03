Bürger sollen mitreden beim Lindenplatz

Wie soll der Lindenplatz in Leisnig gestaltet werden? Mit dieser Frage befassen sich die Leisniger Stadträte morgen Abend in ihrer Sitzung. Allerdings erst im nicht öffentlichen Teil. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) begründet das mit noch einigem Klärungsbedarf im Rats-Gremium. Die Bürgerbeteiligung kommt aber auf keinen Fall zu kurz, so Goth.