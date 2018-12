Rosswein

Finanziell steht die Stadt Roßwein gut da. Am Ende des Jahres liegt die pro Kopf Verschuldung bei 299 Euro, womit die Kommune ein Dreifach-A – die bestmögliche Bewertung – erhalten hat. Auch wenn im nur noch wenige Tage andauernden Jahr 2018 auch in Roßwein nicht alles reibungslos lief, zieht Bürgermeister Veit Lindner im DAZ-Interview ein überwiegend positives Fazit was Investitionen für die Stadt sowie Entwicklungen vor allem im sozial-gesellschaftlichen Bereich angeht.

Frage: Auch 2018 wurde in Roßwein gut investiert. Nicht alles haben die Bürger vielleicht unmittelbar wahrgenommen. Was sind für Sie die wichtigsten Projekte?

Veit Lindner: Richtig, es waren alles Projekte ein bisschen außerhalb des Zentrums. Ganz wichtig ist der Otzdorfer Damm, der in diesem Jahr gebaut wurde. Die Innensanierung der Grundschule haben wir vorantreiben können und im Industriestadion ist ebenfalls mit dem Bau begonnen worden.

Mit welchen Entwicklungen sind Sie überhaupt nicht zufrieden?

Absolut desaströs ist die Entwicklung des Projektes Rettungswache, die ja nun aufgrund eines Anwohnereinspruches nicht in die Alte Post einziehen wird. Vor allem mit Blick auf Investoren ist das ein echter Verlust für die Stadt. So etwas spricht sich rum und irgendwann heißt es: Geht bloß nicht nach Roßwein. Es wird von den Bürgern viel geschimpft was unsere Stadtentwicklung angeht; aber das hier ist ein absolut selbst zu verantwortendes Problem.

Stichwort Stadtentwicklung: Nach wie vor gibt es im Stadtzentrum jede Menge hässliche Fassaden und leerstehende Häuser. Wie geht es beispielsweise in der Mühlstraße oder auch in der Dresdner Straße weiter?

Wir haben auch in diesem Jahr wieder verschiedene Dinge angeschoben. Unter anderem haben wir das Stadtumbaugebiet neu definiert und erweitert – um die Dresdner Straße und die Bahnhofstraße beispielsweise. Ich hoffe, dass einige Hauseigentümer dort die Fördermöglichkeiten nutzen werden und ihre Fassaden vielleicht neu machen. Mir fallen da auf die Schnelle drei ein, mit denen ich auch das persönliche Gespräch suchen werde.

Die Mühlstraße ist und bleibt ein Problemkind. Aber auch hier sind wir dran, stehen mit den verbliebenen privaten Besitzern in Verhandlungen. Ich hoffe, dass wir bis Ende 2019 soweit sind, dass wir wissen, was abgerissen werden kann und was saniert wird.

Wie ist der Stand beim Rheinischen Hof?

Da haben wir mit dem Denkmalschutz zu kämpfen. Es geht um das Hinterhaus auf dem Gelände des Rheinischen Hofes, von dem bestimmt 70 Prozent der Roßweiner gar nicht wissen, dass es das gibt. Der Investor muss jetzt einen Wirtschaftlichkeitsvergleich für sein Projekt mit und ohne das Gebäude erstellen. Es ist nicht leicht, unter solchen Bedingungen Investoren bei Laune zu halten. Solche Dinge werfen uns in der Stadtentwicklung richtig zurück.

Das Konzept für die ehemaligen Studentenwohnheime lässt auch auf sich warten?

Das will uns der Investor im Februar vorlegen. Geplant sind meines Wissens nach altersgerechte Wohnungen und betreutes Wohnen. Vielleicht haben wir bis Ende 2019 Bauanträge vorliegen.

Gibt es denn auch Lichtblicke?

Auf jeden Fall die Eröffnung des Hauptgebäudes der Alten Post. Zusammen mit der sanierten Fassade der Bäckerei Möbius ist diese Ecke erst einmal abgeschlossen.

In diesem Jahr hat das Bürgerhaus-Projekt Fahrt aufgenommen. Wie schätzen Sie die Entwicklung ein?

Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben ein besseres Ergebnis als angenommen erzielt, das muss sich verstetigen. Momentan scheint es ein definierter Kreis Leute zu sein, der sich von den Angeboten angesprochen fühlt. Das kann ausgebaut werden. Wir müssen über das Zielpublikum der sozial Benachteiligten hinaus kommen, es muss ein größerer Personenkreis teilhaben.

Gibt es neue Entwicklungen was das Kirchgemeindehaus angeht, das ja mal Bürgerhaus werden soll?

Nein. Wir haben in die Verhandlungen mit der Kirche erst einmal die Bremse gelegt. Eine Entscheidung, wie es weitergeht, muss der Stadtrat treffen, wenn die zweijährige Projekt-Testphase vorbei ist. Soviel kann ich sagen: Wir gehen nach wie vor davon aus, dass das Bürgerhaus mittelfristig ins Kirchgemeindehaus einzieht.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht das gesellschaftliche Leben in der Stadt entwickelt?

Positiv. Das Weinfest ist wiederbelebt und richtig gut angenommen worden. Die zweite Einkaufsnacht ist super gelaufen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute die Angebote auch wieder stärker wahrnehmen.

Noch einmal zur Grundschule zurück. Die Stadt will weiter sanieren. Wie lange wird sich das hinziehen?

Das hängt davon ab, wie wir es finanzieren. Entweder scheibchenweise mit Hilfe von immer wieder neuen Förderprogrammen. Das dauert. Oder wir entscheiden uns, als Stadt noch einmal ein Darlehn aufzunehmen, um alles in einem Rutsch machen zu können.

Was muss alles noch gemacht werden?

Ein barrierefreier Zugang fehlt, die Außenfläche muss gestaltet werden, der alte Speiseraum soll irgendwann abgerissen und eine neuen Sporthalle hingebaut werden.

Im Gewerbegebiet Goldene Höhe hat sich in diesem Jahr nichts getan?

Nein, leider. Wir hatten viele Besichtigungen und Gespräche, aber es konnte sich kein Investor entscheiden. Wir haben noch eine Fläche von knapp 3000 Quadratmetern und acht Hektar, die man in vier kleinere Flächen aufteilen könnte. Produzierendes Gewerbe wäre toll, aber auch Logistik.

Was wünschen Sie sich für Roßwein im nächsten Jahr?

Ich hoffe auf eine erfolgreiche Stadtratswahl auch in dem Sinne, dass sich wieder genug Leute bereiterklären, aktiv mitzuarbeiten.

Wir werden wahrscheinlich wieder einen Doppelhaushalt erstellen und ich hoffe, dass wir das gut hinbekommen. Was Investitionen angeht, stehen die Grundschule und einige Straßenbaumaßnahmen auf unserer Prioritätenliste, wie etwa die Straße zur Wunderburg.

Von Manuela Engelmann-Bunk