Bürgermeister verteilt viel Lob, schlägt aber auch kritische Töne an

Leisnig. Locker beschwingt konnten die Vertreter der Leisniger Stadt- und Landgesellschaft Freitagabend gemeinsam ins nicht mehr ganz neue Jahr starten. Zu verdanken war das den Klängen des Posaunenchors beim Neujahrsempfang von Bürgermeister Tobias Goth (CDU) im Schützenhaus. Die Musik der Blechbläser hatte ein bisschen was von Dixieland. Ganz anders also, als die bei solchen Anlässen gewohnt klassischen Töne – aber es passte prima.

Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, aus Verwaltungen, Vereinen, Kirchen und Feuerwehren waren der Einladung des Bürgermeister gefolgt, der in einer guten und auch (selbst)kritischen Rede Leisnig als eine lebenswerte Stadt herausstellte.

Über jeweils 70 Neugeborene in den beiden vergangenen Jahren verzeichnete die Kommune. Laut Goth ein erfreulicher Umstand mit Begleiterscheinungen: „Wir werden bald im Stadtrat über die Auslastung unserer Kindereinrichtungen sprechen.“ Wo Leben ist, da ist auch Tod. „Als Schwerkranker muss in Leisnig bald niemand mehr diese allerletzte Lebensphase allein durchschreiten“, sprach der Bürgermeister den Hospizneubau am Hasenberg an. „Der Verein Lebenszeit und die Hospiz gGmbH sind ein Segen für unsere Stadt“, lobte Goth.

Der Sport, die Vereine, die Kirchen und viele Volksfeste machten das bunte kulturelle Leben in der Leisniger Region aus. Ehrenamtliche Tätigkeit und Sponsoring durch die Wirtschaft bildeten die Grundlage dafür, so Tobias Goth, der das Kloster Buch mit seinem rührigen Förderverein und die Burg Mildenstein mit dem restaurierten Herrenhaus als Magneten hervorhob. Der Bürgermeister sprach die Bebauungspläne an, mit denen die Kommune die Weichen für eine weitere Entwicklung stellte – im Bereich Handel und Wohnen.

„Eine Gebührensatzung für die Nutzung öffentlicher Räume ist in Kraft getreten. Wir werden in diesem Jahr sehen, wie diese Satzung wirkt und 2019 werden wir analysieren.“ Das Thema Standgebühren für den Weihnachtsmarkt habe laut Goth bereits gezeigt, „dass sich die Stadtverwaltung und der Stadtrat noch mehr in die Lage der Vereine hinein versetzen müssen“ (Applaus von den Gästen). Noch in der Abwägung befände sich die Frage, ob der Bauhof bei der Kommune bleibt oder in die TGE Gesellschaft überführt wird. Mit der Arbeit seiner Stadtverwaltung sei der Bürgermeister grundsätzlich zufrieden. Kritische Punkte: „Die Bearbeitung von Bürgeranliegen dauert noch zu lange.“ Die Erreichbarkeit bestimmter Verwaltungsbereiche sei schwierig. „Das muss besser werden“, so der Rathaus-Chef.

Im Städtebund Sachsenkreuz wollte Leisnig in den Bereichen Wohnungsverwaltung und Abwasserentsorgung gern gemeinsame Wege gehen. „Die Städte Waldheim und Hartha wollen aber nicht mit uns zusammenarbeiten. Wir müssen andere Lösungen finden“, sagte Goth. Der Eigenbetrieb fürs Abwasser komme Anfang 2019.

Mit dem Radio-Song „Was ist schöner als Leisnig?“ leitete Tobias Goth zu den Auszeichnungen über. Er würdigte zunächst die Macher der neuen Leisnig-Broschüre – die Koordinatoren Renate und Dietrich Simon vom Geschichts- und Heimatverein, die zahlreichen Autoren aus den Ortsteilen und die Fotografen. Danach traten die Laudatoren für die beiden Haupt-Auszeichnungen des Abends ans Rednerpult: Obstland-Vorstand Jan Kalbitz und CDU-Stadtrat Hansjörg Oehmig.

Der Erste sprach über das besondere Engagement des Feuerwehrvereins Naunhof-Beiersdorf, der sich sowohl fürs Feuerwehrwesen, als auch für die Dorfgemeinschaft einsetzt. Die Leisnig-Fliese nahmen stellvertretend Vereinschef Jürgen Unger und Schatzmeisterin Andrea Radüchel entgegen. Oehmigs Lobrede galt Jürgen Hermsdorf, dem langjährigen Präsidenten a.D. des Carneval Club Leisnig: „Mit Trillerpfeife, klarer Sicht und Sachverstand stand er zwölf Jahre lang sehr erfolgreich an der Spitze des Leisniger Faschings.“

Von Olaf Büchel