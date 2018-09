Monika Petrova liebt ihr Akkordeon über alles. Die Bulgarin war fast 30 Jahre auf Tournee unterwegs – auch in Deutschland. Nun ist sie mit ihrer Familie hergezogen und arbeitet als Lehrerin an der Musikschule Mittelsachsen. Das Energiebündel, das in Bulgarien einen Musikkindergarten gründete, reist dafür durch den ganzen Kreis.