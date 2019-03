Leisnig

Schon im Eingangsbereich der Burg Mildenstein erwartet den Besucher ein alter Löschwagen, eine sogenannte Karrenspritze von 1860. Das Exponat deutet an, was im nächsten Raum gezeigt wird: Eine Sonderausstellung über die Leisniger Feuerwehr im Wandel der Zeit.

„Retten. Löschen. Bergen. Schützen.“ ist der Titel der Sonderausstellung, die am Wochenende auf Burg Mildenstein eröffnet wurde. „Wir wollen Stadt und Burg noch näher zusammenbringen, daher haben wir das Thema gewählt“, erzählte Schlossleiterin Susanne Tiesler. Für die Ausstellung hat die Burg eng mit dem Geschichts- und Heimatverein gearbeitet. „Ohne deren Hilfe, hätte ich es niemals geschafft. Sie haben sehr viel über die Geschichte rausgesucht und recherchiert“, sagte Kuratorin Almut Zimmermann.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Leisnig hat geholfen. Die Kameraden gaben Interviews zu ihren bewegendsten Einsätzen. So bietet die Ausstellung eine abwechslungsreiche Entwicklung des mittelalterlichen Brandschutzes bis zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr und stellt einen Bezug in die heutige Zeit her.

Die Exponate stammen aus dem Bestand der Feuerwehren in der Umgebung, aus dem Feuerwehrmuseum Grethen und der Burg selbst. Sie stellen die Entwicklung der Technik, der Ausrüstung und die Einsätze der Feuerwehr dar. Auch Nachbildungen können die Gäste sehen. So wird ein historischer Feuerwehrschlauch gezeigt, der vom örtlichen Schuhmachermeister aufwändig hergestellt wurde.

Für Kinder gibt es ein kleines Feuerwehrauto aus Holz, woran sie das Martinshorn betätigen können. Die Geschichte des Horns hat ebenfalls Platz in der Ausstellung erhalten. Die Kinder können zudem mit Stempeln einen Einsatz zusammensetzen und sich in der Kaplanstube mit der vollen Feuerwehrmontur verkleiden.

„Wir wollen einen Anstoß dafür geben, über das wichtige Thema nachzudenken“, so Zimmermann. Außerdem ließe sich dadurch vielleicht auch Nachwuchs für die Freiwillige Feuerwehr finden.

Die Besucher haben die Möglichkeit während der Ausstellungszeit bis 31. Oktober an einem Begleitprogramm teilzunehmen. Am 7. April gibt es erneut eine Kuratorenführung mit Almutzimmermann. Am 23. Juni ist ein Mitmachtag mit der Leisniger Feuerwehr geplant und am 21. Juli führt Feuerwehrmann Steve Schroht Besucher durch die Geschichte.

Von Nicole Grziwa