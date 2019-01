Leisnig

Der Verein Mittelsächsischer Kultursommer wirkt für 2019 erstmals nicht am Leisniger Burg- und Altstadtfest mit – zumindest war das eine Information aus dem vergangenen Jahr. Jedoch bedeutet das nicht das Aus für die Veranstaltung, wie Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) bekräftigt.

Die Stadtverwaltung habe den Miskus jedenfalls nicht explizit ausgeladen, sagt das Leisniger Stadtoberhauptnach dem jüngsten Bericht über die Zukunft des Festes. Goth legt wert auf die Aussage, dass momentan bezüglich der Zukunft des Festes noch alle Entscheidungen offen stehen.

Wie ernst es um das Fest wirklich steht, wurde im Dezember deutlich. Jedoch, so informiert der Bürgermeister weiter, hatten sich bereits im September und Oktober, bei Zusammenkünften aller Mitwirkenden, Probleme angedeutet.

Eine endgültige Entscheidung solle auf jeden Fall nur der Stadtrat treffen, bekräftigt Goth. Und dieser tagt in öffentlicher Runde erst wieder am 7. Februar. Zuletzt war das Thema in nicht öffentlicher Runde in einer Sitzung vom Verwaltungsausschuss besprochen worden. Doch aus dieser Zusammenkunft drang bisher kein offizielles Statement nach draußen.

Bei allem Hin und her ist das Burg- und Altstadtfest eben vielen Leisnigern eine Herzensangelegenheit, bei allen Schwierigkeiten, die sich zuletzt aufgetan haben. Unter anderem haben einige Gruppen und Kreise der Festakteure zunehmend Probleme, für den nötigen tatkräftigen Einsatz junge Leute nachzuziehen, die nach und nach die Verantwortung auf ihre Schultern nehmen möchten.

In einem Beitrag im Dezember hatte es geheißen: Ob das Burg- und Altstadtfest in Leisnig in diesem Jahr mit einem anderen Anbieter statt dem Miskus oder generell in einem anderen Rahmen gefeiert wird, ist noch völlig offen. Es kristallisiert sich heraus: Niemand will als derjenige ausgemacht werden, der angeblich das schöne Fest auf dem Gewissen hat. Dabei grummelt es im Untergrund schon länger und vermeintlich kleine Unstimmigkeiten hatten schon eine große Wirkung.

„Wir wären schon gern in Zukunft wieder mit dabei, schätzen wir doch sehr das Engagement der Leisniger Bürger, insbesondere der Vereine, für ihr Fest“, sagte damals Olaf Hanemann, Geschäftsführer vom Miskus. „Wir haben gerne mit den Leisnigern zusammen gearbeitet“, so seine Worte, welche auch besagen: Das Tischtuch zwischen Stadt und Verein ist also längst nicht zerschnitten. Wie die Entscheidung übers Fest an sich ausfällt, bleibt spannend, bis zum 7. Februar.

Von Steffi Robak