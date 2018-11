Leisnig

Karl Valentin, in München geborener Komiker und Sprach-Anarchist, hat der Nachwelt ein reichhaltiges Erbe hinterlassen, aus welchem unter anderem der Dresdener Schauspieler Tom Quaas schöpft. Sein Karl-Valentin-Programm „Tingel, Tangel“ erleben Besucher vom „Kleinen Burgtheater“ am Freitag 30. November, auf der Burg Mildenstein.

Karl Valentin, der sich selbst als der „Sohn des Ehepaares“ bezeichnet, erlernte aus Gesundheitsrücksichten „im Alter von zwölf Jahren die Abnormität“. Seine Stücke handeln vom Kampf mit alltäglichen Dingen, Welt und Witz, Vernunft oder Wahn, und davon, wer eigentlich normal ist und wer demnach verrückt. Tom Quaas sorgt mit seinem launigen und humorvollen Spiel für den um 20 Uhr beginnenden Theaterabend auf der Burg Mildenstein.

Tom Quaas wurde 1965 in Dresden geboren. Er schloss zunächst eine Zimmerer- und Tischlerlehre ab, Übrigens ähnlich wie Valentin. Für Quaas schloss sich ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Rostock an. Von 1994 bis 1999 war er am Staatsschauspiel Dresden engagiert, bevor er für zwei Spielzeiten an das Deutsche Theater in Berlin wechselte. Seit 2001 gehört Tom Quaas wieder zum Ensemble des Staatsschauspiels Dresden. 2006/2007 absolvierte er ein Studium am Centre National des Arts du Cirque, der einzigen öffentlichen Zirkus-Hochschule Europas. Am 23. November wird vor seinem Auftritt auf Mildenstein, ab 18 Uhr, ein vorweihnachtliches Buffetgeboten.

Kleines Burgtheater, Freitag 30. November, 24 Euro. Theater 20 bis 22 Uhr. Büffet ab 18 Uhr, 18 Euro. Reservierungen telefonisch unter 034321/62560 oder per Email unter mildenstein@schloesserlandsachsen.de

Medieninformation

Burg Mildenstein öffnet an Sonn- und Feiertagen im November

An den Sonntagen 18.11.2018 und 25.11.2018 sowie zum Buß- und Bettag am 21.11.2018 hat die

Burg Mildenstein letztmalig in diesem Jahr regulär geöffnet.

Wir empfangen an diesen Tagen von 10.00-16.00 Uhr unsere Gäste und bieten eine öffentliche

Führung zur Bau- und Burggeschichte um 14.00 Uhr an. Diese Führung ist bereits im normalen

Eintrittspreis vom 6,00 € p.P. für Erwachsene und 1,00 € für Kinder inkludiert.

Eine Voranmeldung für diese Führungen ist nicht notwendig! Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Informationen jederzeit unter www.burg-mildenstein.de.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH (SBG) besteht aus der Zentrale mit Sitz in Dresden und nachfolgenden

Objekten: Albrechtsburg Meissen, Klosterpark Altzella, Schloss Colditz, Burg Gnandstein, Barockgarten Großsedlitz, Schloss Weesenstein, Burg Kriebstein,

Burg Mildenstein, Schloss Moritzburg und Fasanenschlösschen, Schloss Nossen, Barockschloss Rammenau, Schloss Rochlitz, Burg Stolpen sowie

Schlösser und Gärten Dresden mit Festung Dresden, Großer Garten Dresden, Dresdner Stallhof, Schloss & Park Pillnitz und Dresdner Zwinger. SBG

arbeitet eng mit den gGmbH Festung Königstein sowie Schloss Augustusburg, Burg Scharfenstein und Schloss & Park Lichtenwalde zusammen. Die

Dachmarke von SBG heißt »Schlösserland Sachsen«. Zur touristischen Vermarktung der sächsischen Sehenswürdigkeiten kooperiert SBG mit anderen

touristisch genutzten Schlössern, Burgen und Gärten, die während dieser Kooperation als Partner von »Schlösserland Sachsen« auftreten.

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen

gemeinnützige GmbH

Burg Mildenstein | Burglehn 6 | 04703 Leisnig

Leisnig, 12.11.2018

Ansprechpartner Susanne Tiesler

Telefon | Telefax +49 (0) 3 43 21 6 25 60 | +49 (0) 3 43 21 62 56 25

E-Mail susanne.tiesler@schloesserland-sachsen.de

Bearbeiter Susanne Tiesler

Telefon +49 (0) 3 43 21 62 56 21

Von Steffi Robak