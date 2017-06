Mittelsachsen. Die Sportförderung im Landkreis Mittelsachsen soll steigen. Dieses Ziel verfolgt die CDU-/RBV-Fraktion des Kreistages. Sie hat einen entsprechenden Antrag gestellt, der in der Kreistagssitzung im Oktober dieses Jahres auf die Tagesordnung kommt. Die Fraktion möchte, dass die jährliche Gesamtsportförderung im Kreis ab 2018 eine halbe Million Euro beträgt.

„Nach unserer Überzeugung ist die derzeitige Höhe der Sportförderung, insbesondere aufgrund weiter steigender Mitgliederzahlen nicht mehr ausreichend. Der Bund, der Freistaat Sachsen und auch der Landkreis Mittelsachsen müssen ihrer Verantwortung für eine angemessene Unterstützung des Sports Sorge tragen“, sagt der Vorsitzende der CDU-/RBV-Kreistagsfraktion, Jörg Woidniok.

Nach dem Stand Januar dieses Jahres gibt es in den rund 400 Sportvereinen des Landkreises 46 135 Mitglieder, 2009 betrug die Mitgliederzahl 42 833. Die aktuelle Sportförderung liegt in Mittelsachsen bei 7,85 Euro pro Mitglied. „Andere, vergleichbare Landkreise zahlen nicht unwesentlich höhere Zuschüsse. So beträgt die Sportförderung des Landkreises Erzgebirge 8,43 Euro pro Mitglied und die des Landkreises Bautzen sogar 10,78 Euro“, sagt Woidniok.

In der Haushaltssatzung 2017 des Landkreises Mittelsachsen sind Zuschüsse im Bereich der Sportförderung der Vereine für laufende Zwecke in Höhe von 170 000 Euro, für die Breitensportentwicklung an den Kreissportbund in Höhe von 42 500 Euro und für investive Maßnahmen in Höhe von 150 000 Euro vorgesehen, also ein Gesamtbetrag von 362 500 Euro. Der CDU-/RBV-Fraktionschef: „Wir machen uns für einen Aufwuchs der Gesamtsportförderung um 137 500 Euro pro Haushaltsjahr stark. Käme es zu einem entsprechenden Beschluss, würde die Förderung pro Vereinsmitglied 10,80 Euro betragen.“ Zeit, die Förderung den Rahmenbedingungen anzupassen, ist es laut Woidniok auch deshalb, weil die Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Wärme und Transport in den zurückliegenden Jahren ständig gestiegen sind und viele Vereine zunehmend Schwierigkeiten haben, ihre sportlichen Angebote zu erhalten.

Landrat Matthias Damm (CDU) begrüßt den Vorstoß. „Der Vereinssport im Landkreis verdient es durchaus, dass bei der Förderung nachgelegt wird.“ Auch der Präsident des Kreissportbundes Mittelsachsen, Volker Dietzmann, hält ein Anheben des Betrages für notwendig. Er verweist darauf, dass beispielsweise im Leistungssportbereich das Equipment sehr teuer, aber notwendig ist, um mithalten zu können.

Von Olaf Büchel