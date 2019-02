Rosswein

Der Vorschlag aus Roßweins CDU-Fraktion ist abgewiesen: Die Zahl der Stadträte solle doch zukünftig nicht mehr 22 betragen, sondern weniger, hatte man angeregt. Das spare Kosten, weil geringere Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld gezahlt werden müssten. Und man es werde der Einwohnerzahl von Roßwein Rechnung getragen.

Uneinigkeit über Größe

Die Anregung war aufgenommen und mit der Zahl 20 ein Kompromiss gefunden worden, auf den sich die Räte im November mehrheitlich geeinigt hatten. Da die Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde aber ergeben hatte, dass die Zahl 20 nicht rechtskonform ist, hatte man nun erneut über das Thema zu befinden. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) erklärte noch einmal, dass man entsprechend der Roßweiner Einwohnerzahl von aktuell 7.550 (inklusive Ortsteile) laut Sächsischer Gemeindeordnung sowohl 22 als auch 18 Stadträte haben dürfe, oder auch 16.

Jens Funke von der Bürgerwählergemeinschaft Niederstriegis-Roßwein schlug vor, dann doch einfach alles so zu lassen, nämlich bei 22. Auch Peter Krause ( Die Linke) argumentierte, es doch bei der größtmöglichen Zahl zu lassen: „Je mehr, umso größer ist doch die Meinungsvielfalt! Ich halte eine Reduzierung auf 18 für nicht richtig.“ CDU-Mann Hubert Paßehr von der mit elf Vertretern größten Fraktion im Roßweiner Stadtrat unterstrich noch einmal, dass seine Fraktion bei der 18 bleiben will. „Wir erleben es doch jetzt schon, dass die Fraktionen ihre Räte nicht zusammen bekommen“, so sein Argument. Uwe Hachmann ( SPD) hingegen sieht in der größeren Zahl auch größere Chancen für die Kandidaten aus den Ortsteilen, was aus seiner Sicht wünschenswert wäre.

Gremiumsgröße bleibt beim Alten

Am Ende musste sich die CDU-Fraktion in der Abstimmung geschlagen geben. Die endete nämlich mit acht Stimmen dafür ( CDU) und acht Stimmen dagegen ( SPD, Linke, Niederstriegis). Bürgermeister Veit Lindner enthielt sich der Stimme. Einstimmig beschlossen wurde zuvor, dass die Einwohnerzahl zukünftig in der Hauptsatzung nicht mehr aufgeführt werden soll, um regelmäßige Änderungen dieser zu vermeiden. Dabei handelte es sich um eine Empfehlung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Von Manuela Engelmann-Bunk