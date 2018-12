Döbeln

Sonst wird ja gerne die Straßenlaterne direkt vorm Döbelner Rathaus frequentiert: Immer wieder stoßen Autofahrer dagegen. Heute Nachmittag hat es nun eine Laterne am Obermarkt, Ecke Straße des Friedens zu den gleichen Ehren gebracht. Der Fahrer eines Lkw, der aus der Straße des Friedens auf den Obermarkt biegen wollte, so wie es der blaue Pfeil anzeigt, blieb daran hängen.

Dort ist es derzeit wegen der dort aufgestellten Weinachtsmarktstände sehr eng. Der Lkw blockierte geraume Zeit die Kreuzung. Der Fahrer wagte sich ohne Hilfe nicht weiter. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen.

Die Beamten halfen beim Rangieren: Der Lkw musste rückwärts wieder in die Straße des Friedens manövriert werden. Die langwierige Millimeterarbeit setzte sich danach weiter fort: Der Lkw-Fahrer versuchte zu wenden, indem er den Anhänger zunächst rückwärts in die Fronstraße hinein zu bugsieren versuchte.

Ein Polizeiwagen stand so lange an der Kreuzung zur Zwingerstraße. Während des Rangierens sollte an dieser Stelle kein Autofahrer in die Straße des Friedens einbiegen, damit das Chaos nicht noch größer wird.

Polizeibeamte waren vor Ort und halfen beim Rangieren. So konnte der Lkw, rückwärts fahrend, aus der brenzligen Situation dirigiert werden. In dieser Zeit war dieser Abschnitt der Straße des Friedens gesperrt. Die gesamte Aktion dauerte etwa eine Stunde an.

Von Steffi Robak