Döbeln

Ein Chemieunfall beim Rohrhersteller Amiblu (ehemalis Amiantit/Amitech) in Mochau sorgte am Dienstagvormittag für einen Großeinsatz der Döbelner Gemeindefeuerwehr. Im Chemielager der Firma war ein 1000-Liter-Behälter mit einem Harz offenbar durch eine chemische Reaktion heiß geworden. Aus dem Behälter kamen dicke Rauchwolken.

„Wir haben, wie in unserem Notfallplan vorgesehen, die Feuerwehr alarmiert. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch Sachschaden ist kein größerer entstanden“, so Prokuristin Ilka Zimmermann. Die Feuerwehren Döbeln und Mochau rückten gegen 11 Uhr mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 22 Mann Besatzung nach Mochau ins Gewerbegebiet Fuchsloch aus. Mitarbeiter des Unternehmens halfen der Feuerwehr bei der Bestimmung des Stoffes und unterstützten die Löscharbeiten. Die gestalteten sich dabei eher minimalistisch und sehr zeitaufwendig. Denn die reagierende, qualmende Substanz wurde durch die kleine Öffnung des Behälter mit Sand abgedeckt und so heruntergekühlt und der Qualmt unterbunden.

In einem solchen Behälter hatte die harzartige Substanz chemisch reagiert und begannt zu qualmen. Quelle: Thomas Sparrer

„Das dauert ein bisschen, denn die Kameraden füllen unter Atemschutz eimerweise und von Hand Sand in den Behälter, bis die Reaktion beendet ist“, sagt Einsatzleiter Steffen Janasek. Deshalb waren auch die Atemschutzgeräteträger der Döbelner und Mochauer Ortswehr vor Ort und wurden die Beichaer Wehr als Nachschub alarmiert. Denn Atemschutzgeräteträger müssen nach einer gewissen Zeitspann ausgetauscht werden.

220 Mitarbeiter fertigen in dem Mochauer Betrieb hochfeste glasfaserverstärkte Kunststoffrohre und -schächte. 35 Millionen Euro hat die Amiantit Germany GmbH in Mochau damit 2017 umgesetzt, davon 17 Millionen Euro allein in Zentraleuropa. Produziert werden auf 9000 Quadratmetern Produktionsfläche im Dreischichtsystem die Rohre zwischen zehn Zentimetern und drei Metern Durchmesser und Längen von drei, sechs und zwölf Metern. 30 Lastwagen rollen an jedem Wochentag von Mochau aus mit den Rohren vom Hof. Auf 84 000 Quadratmetern Lagerfläche werden die vorbestellten Rohre und Schächte zwischengelagert, bis sie von den Baustellen in ganz Europa abgerufen werden.

Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab. Dutzende Atemschutzgeräteträger der Döbelner Ortsfeuerwehren hielten sich in Bereitschaft. Quelle: Thomas Sparrer

Vor einem Jahr wurde Amiantit Europe als Teil der Saudi Arabischen Amiantit Company mit dem österreichischen Wettbewerber Hobas fusioniert. Der Hauptsitz von Amiantit Europe mit seinen europaweit 4000 beschäftigten war bis dahin in Mochau. Nach der Fusion der beiden europäischen Marktführer für glasfaserverstärkte Kunststoffrohre heißt das neue Unternehmen Amiblu. Die Konzernzentrale ist in Klagenfurt in Österreich.

Von Thomas Sparrer