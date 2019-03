Hartha

Seit dem Sommer 2017 wird die Feuerwehr Hartha, genauso wie alle anderen Stadt- und Ortswehren im Altkreis, über die Integrierte Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Chemnitz alarmiert. Für Feuerwehrchef René Greif lief das nicht besonders erfolgreich, blickt er auf die Bilanz des letzten Jahres. Zu sehr würde den unzähligen Ehrenamtlichen eine Arbeitsweise übergeholfen, die sich eher an Strukturen der Berufsfeuerwehr orientiere. Dabei übt der 46-Jährige vor allem Kritik an der Effizienz und Koordination des Alarmsystems.

74 Einsätze in 2018 – dreimal so viele wie im Vorjahr

Denn seit die Feuerwehr Hartha von der Leitstelle in Chemnitz kontaktiert wird, rückten sie fast dreimal so oft aus, wie noch im Jahr davor. Insgesamt 29 Mal wurden sie in 2017 gerufen, im letzten Jahr waren es 74 Einsätze. Greif sieht da einen klaren Zusammenhang. 17 Brandeinsätze, 31 Hilfeleistungen, ein Gefahrenguteinsatz, ein Insekteneinsatz, sechs Fehlalarme, einen, den die Statistik unter Sonstiges summiert und 17 überörtliche Einsätze – viel zu tun für die Truppe.

Personelle und zeitliche Ressourcen am Limit

Der Feuerwehrchef erzählt, dass die Leitstelle Chemnitz ihre Einsätze durch ein Computerprogramm systematisiert und damit genau plant, welcher Einsatz wie viele Fahrzeuge erfordert. „Das Problem ist, dass sie immer mit dem kalkulieren, was man brauchen könnte.“ Konjunktiv. Greif bringt ein Beispiel, in dem es um die Unterstützung eines Krankentransportes geht. „Oft steht in der Zentrale schon bevor etwas passiert fest, dass die Kollegen vor Ort Hilfe brauchen.“ Gemeint ist der Transfer einer kranken Person vom Wagen in die Wohnung. „Es geht nicht darum, dass wir in solchen Angelegenheiten nicht unterstützen wollen. Unsere personellen und damit zeitlichen Ressourcen sind schlichtweg begrenzt.“ Für einen Berufsfeuerwehrmann wäre dieser Alarm nur eine zusätzliche Aufgabe, wenn er zur Traghilfe eilt. Für die Freiwilligen ist das schon schwieriger. „Wir sitzen hier ja nicht herum und warten bis ein Einsatz reinkommt. Wir haben alle einen Job.“ Zu allem Überfluss sei es auch schon vorgekommen, dass sie dazu eilten und es an Ort und Stelle nichts mehr zutun gab.

Aktuelles Alarmierungssystem unzuverlässig und ineffizient

Auch bei so genannten Flächenlagen würde viel auf die Ehrenamtlichen abgewälzt, ärgert sich Greif. Damit ist das Ausrücken bei Unwetter gemeint – von denen hatte die Region allein schon in den letzten Monaten so einige. „Das Programm in Chemnitz bestimmt den Einsatz einer freiwilligen Wehr, einfach weil es ins System passt. Oder den Mitarbeitern fehlen schlichtweg Ortskenntnisse, um Zuständigkeiten abzuwägen.“ Als noch alles über die Leitstelle in Grimma abgewickelt wurde, sei es runder gelaufen. „Da ist dann die für den Ort aktive Wehr ausgerückt und hat dann bei Bedarf selbst Verstärkung nachgefordert. Hat geklappt.“ Für Greif ist das aktuelle Alarmierungssystem unzuverlässig und wenig effizient. Man müsse kein Prophet sein, um zu sehen, dass das über kurz oder lang nicht funktionieren könne.

Von Lisa Schliep