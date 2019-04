Rosswein

Rundum zufrieden sind Roßweins Heimatfreunde in diesem Jahr mit dem Verlauf ihrer Kameliensaison. Mehr als 4.000 Interessierte schauten diesmal im Kamelienhaus im Wolfstal vorbei – das erste Mal wieder seit 2012 waren es so viele.

Zuletzt hatten sich die Besucherzahlen bei 25.00 bis 2.800 eingepegelt. Dass es in diesem Jahr so viel mehr Besucher war, die den Weg ins Roßweiner Wolfstal gefunden hatten, schreibt Vereinschefin Martina Thiele im Wesentlichen zwei Faktoren zu: dem guten Wetter und der Werbung, die für die Roßweiner Kamelie vor allem in Richtung Chemnitz und Erzgebirge unter anderem auch mit Radiospots gemacht wurde. „Wir hatten wirklich besonders viele Gäste von dort“, resümiert sie. Aber auch aus Dresden, Leipzig, Radebeul, Berlin, dem Vogtland sind an den elf Wochenende die Gäste gekommen und erfreuten sich an über 68 verschiedenen Sorten, die verteilt über den gesamten Zeitraum blühten. Jetzt sind die Pflanzen schon wieder in der Stadtgärtnerei untergestellt, bis auf die fest im Kamelienhaus eingepflanzten.

Interesse nicht nur für Kamelien

Natürlich waren auch einheimische Besucher da. „Man staunt doch immer wieder, dass es noch Leute gibt, die direkt um die Ecke wohnen und von der Kamelie noch nichts gehört haben“, schmunzelt Martina Thiele. Sie stellt auch fest, dass das Publikum sehr interessiert war. Die Verweildauer habe sich im Vergleich zu früher geändert. „Viele wollen Ratschläge, sind interessiert auch an baulichen Dingen unseres Kamelienhauses, lesen die Tafeln, die wir aufgestellt hatten.“ Viele nette Gespräche habe man geführt. „Das war sehr schön.“

Abgedeckt haben die Öffnungszeiten insgesamt acht Mitglieder des Heimatvereins. Vor allem aber auch Stadtgärtner Ingolf Kirschstein gebührt der Dank der Heimatfreunde. Er sorgt nicht nur dafür, dass die Pflanzen bis zur nächsten Kameliensaison die beste Pflege erhalten, sondern er dekoriert jedes Mal auch das Kamelienhaus für die Besucher.

Zufrieden ist Martina Thiele auch mit den Einnahmen. Eintrittsgelder werden nicht erhoben, Spenden aber sind gern gesehen. „Viele Besucher zu haben bedeutet also nicht zwangsläufig, auch viel Geld. Manch einer schummelt sich auch durch“, lacht sie. Das Geld soll diesmal direkt ins Erdreich investiert werden. „Wir wollen mal den PH-Wert testen lassen und das Erdreich auch mal auffüllen lassen.“

Von Manuela Engelmann-Bunk