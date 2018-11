Hartha

Etwa 7069 Kilometer Luftlinie trennen das beschauliche Hartha vom Herzen der Volksrepublik China. Ein Land, in das Deutschland flächenmäßig 27 hineinpasst und knapp 1,4 Milliarden Bewohner zählt. Ullus Leidel, Inhaber eines Ingenieurbüros in der Industriestadt, ist beruflich schon mehrfach in die Gefilde des Exportweltmeisters gereist. Vor Ort macht er sich für Umweltschutzprojekte stark, die ihn oft tief ins Landesinnere locken – weit weg von den Reiseführer-Toplisten. Am Freitag, 16. November, berichtet er schon zum zweiten Mal über die Eindrücke eines Staates, der ihn immer wieder aufs Neue fasziniert. „Unterwegs im Reich der Mitte“ heißt sein Fotovortrag und begeisterte schon im vergangenen Jahr viele Kulturinteressierte der Region. Seine ausgewählten Schnappschüsse präsentiert er um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Hartha. Im Interview mit der DAZ erzählt Leidel unter anderem, was Deutschland und China unterscheidet und warum er vieles in Bildern festhält.

Welche Motive suchen Sie sich am liebsten zum Fotografieren?

Leidel: Wie heißt es so schön? Land und Leute. Dazu zählen Landschaften, die wir in Deutschland oder Europa nicht haben. Ebenso Kulturdenkmäler und die Bewohner und ihren Alltag.

Und die präsentieren Sie jetzt wieder vor Publikum in Hartha. Wie kamen Sie auf die Idee die Reisebilder mehr als nur auf dem Rechner zu speichern oder in ein Album zu kleben?

Ich wollte, dass auch andere einen Einblick in eine fremde Kultur und ihre Menschen und Gepflogenheiten bekommen, den man als ,normaler’ Urlauber schlichtweg nicht hat. Das hängt vor allem damit zusammen, dass ich andauernd mit Einheimischen in Kontakt stehe. Und das inzwischen schon seit 20 Jahren. Ich wollte auch eine Lebenswirklichkeit zeigen, die uns oft meckernde Bundesbürger wieder zurück auf den Teppich bringt. Die Lebensverhältnisse in China, die ich mitunter vorgefunden habe, könnten viele Deutsche nicht ertragen. Kein Wasser oder keine Toilette zu haben, wäre für uns undenkbar. Die Fotos sollten also auch zum Nachdenken anregen.

Nach 20 Jahren kann vermutlich nicht mehr viel überraschen. Gab es jüngst trotzdem Situationen oder Erlebnisse auf die Sie nicht vorbereitet waren?

Leidel: Die übertriebene Präsenz der Polizei auf meiner letzten Reise in den Westen Chinas. Damit hatte ich nicht gerechnet und viel, viel Zeit verloren aufgrund der häufigen Sicherheitskontrollen. Sicherheit und damit eben auch Polizeipräsenz haben in China generell einen viel höheren Stellenwert als bei uns Deutschland. Ich finde das gut, da das den Bürgern im Land zu Gute kommt. Solche Maßnahmen wären auch in Deutschland notwendig. In dieser bestimmten Situation war es mir dennoch zu viel.

Einer der vielen Unterschiede zwischen der Volks- und Bundesrepublik. Ist China wirklich diese vielzitierte „andere Welt“, Herr Leidel?

Leidel: Aufgrund westlicher Einflüsse hat sich in den letzten Jahren viel verändert und das Land hat sich in einigen Dingen angepasst. Eine andere Welt ist es trotzdem. Die Lebensphilosophie der Menschen unterscheidet sich sehr von unserer. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Mentalitäten, Denkweisen und Gepflogenheiten. Es wird zum Beispiel viel mehr als Gemeinschaft agiert. Auch die Unterschiede zwischen den Metropolregionen wie Peking und dem Land sind beachtlich. Dort fühlt man sich teilweise um hunderte Jahre zurückversetzt. Es ist ein ganz anderes Leben.

Sie sind im Sinne der Umwelt unterwegs. Wie steht es um den Schutz der Natur im weiten Land des fernen Osten?

Leidel: Der hinkt der wirtschaftlichen Entwicklung immer noch hinterher. Trotzdem gab es in den letzten zehn Jahren einige drastische Maßnahmen der Regierung, die die Situation verbessert haben. Zum Beispiel wurden Firmen geschlossen, die umwelttechnische Vorgaben nicht eingehalten haben. Es geht voran. Ich versuche auf meinen Reisen natürlich immer einen kleinen Teil dazu beizutragen.

Sie haben schon einiges von der Welt gesehen, ob nun beruflich oder privat – schon einmal überlegt Hartha den Rücken zu kehren?

Leidel: Es gibt viele schöne Orte abseits von Hartha, die ich bereist habe. Auch bedeutend schönere, was aufgrund unserer derzeitigen ,Stadtentwicklung’ keine große Kunst ist. Trotzdem wollte ich noch nie woanders leben.

Fotovortrag „Unterwegs im Reich der Mitte“ am Freitag, 16. November, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Hartha, Tickets gibt es im Vorverkauf für 5 Euro und an der Abendkasse für 7 Euro

Von Lisa Schliep