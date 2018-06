Rosswein

„Wir werden gemeinsam mit vier weiteren Chören die Tradition des Hartenbergsingens fortsetzen“, begrüßt Martina Bartsch (59) aus Naußlitz die Gäste. Doch nicht auf dem Hartenberg - Samstagnachmittag ist das Schiff der Roßweiner Kirche mit neugierigen Zuhörern gefüllt. „Seit vielen Jahren singen wir bereits hier und müssen nicht mehr den beschwerlichen Weg gehen“, erklärt Martina Bartsch. Als Stellvertretende Leiterin der Chorgemeinschaft „Frisch Auf“ Roßwein moderiert sie das Hartenbergsingen unterm Kirchendach.

Dass die Kirche für den Chorgesang noch ganz andere Vorzüge bietet, wird sich den Besuchern zeigen. Der Volkschor Nossen hat den ersten Auftritt. Das Lied „Füllt mit Schalle“ hallt sehr passend in den Gewölben. „In Kirchgebäuden haben wir einen eigenen, einen besonderen Klang“, sagt dazu Martina Bartsch. „Aber auch die manchmal unsichere Wetterlage war ein Grund, die Veranstaltung in die Kirche zu verlegen.“

Insgesamt fünf Chöre haben jetzt nacheinander ihren Auftritt. Auf den Nossener Volkschor folgt die Kantorei Roßwein unter der Leitung von Kantorin Susanne Röder, vor allem mit Kirchenliedern - wie Paul Gerhards „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Schließlich betreten an die zwanzig Herren in grauen Sakkos, schwarzen Anzughosen und roten Krawatten den Altarraum. „Der Auftritt des Männerchors Zschaitz ist immer etwas Besonderes“, freut sich Martina Bartsch.

„Wir singen vorwiegend deutsche Volkslieder“, berichtet Vorstandsmitglied Nils Kohlmann (40). „Viele der Stücke gehören einfach zu unserem Repertoire. Immerhin haben wir fast jeden Monat einen Auftritt, in der Weihnachtszeit sogar noch mehr.“

Für diesen Auftritt wird sich die Roßweiner Chorgemeinschaft am Sonntag halb drei revanchieren. „Der Gegenbesuch in Zschaitz hat mittlerweile jahrelange Tradition.“, erklärt wieder Bartsch. Ihr Chor ist nun an der Reihe - mit sehr verschiedenen Stücken – von „Kein schöner Land“ bis „Marmor, Stein und Eisen bricht“.

Eine echte Neuheit ist der Auftritt des gemischten Chors Reinsberg, der zum ersten Mal am Hartenbergsingen teilnimmt. Und Lieder in gleich sechs verschiedenen Sprachen vorträgt.

Auf die Besucher wartet indes noch ein krönender Abschluss. „Die gemeinsamen Lieder sind immer am schönsten.“, freut sich Sigrid Büchner (67) aus Döbeln, Mitglied der Roßweiner Chorgemeinschaft. Der Gesang aller fünf Chöre wird nach anderthalb musikalischen Stunden zu einem besonderen Höhepunkt. Mit dem letztem Lied gibt man den Gästen gleichsam einen Wunsch mit auf den Heimweg: „Klinge Lied, lange nach“.

Von Johannes Wolf