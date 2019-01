Leisnig/Chemnitz

So sehr der Fall Christian Morgenstern momentan die Gemüter bewegt – ein Einzelfall ist das Verschwindens des 20-Jährigen aus Leisnig nicht. Wie Britta Schmitz aus der Pressabteilung des Bundeskriminalamtes Wiesbaden auf Anfrage mitteilt, würden in der Bundesrepublik Deutschland täglich zwischen 200 und 300 Personen als vermisst gemeldet. Christian verschwand am Neujahrsmorgen.

Zur Galerie Innerhalb von vier Wochen klären sich 80 Prozent aller Vermissten-Fälle. Das besagt die Statistik vom Bundeskriminalamt. Nach dem Leisniger Christian Morgenstern wird seit etwas mehr als zwei Wochen gesucht. Es gibt nur wenige Spuren. Von dieser Brücke soll er verschwunden sein.

„Etwa genauso viele Fälle werden pro Tag jedoch auch gelöscht“, heißt es weiter. Die aktuellen Vermisstenzahlen werden jeweils zum Quartalsanfang erstellt. Dazu gehören sowohl jene Fälle, die innerhalb von einigen Tagen geklärt werden, als auch jene ungeklärten Fälle, die bis zu 30 Jahre zurückliegen.

Mit Stand vom 1. Januar 2019 waren in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 12 651 vermisste Personen registriert. Christian Morgenstern gehört zu den ersten als vermisst gemeldeten Personen dieses Jahres. Die Polizei suchte bisher akribisch die Mulde in der Nähe der Brücke ab, von der er nach Ansicht der Polizei gestürzt sein könnte.

Die Eltern sind anderer Ansicht. Ihre These: Eine oder mehrere beteiligte Personen könnten die Spuren so arrangiert haben. Spuren eines Kampfes wie beispielsweise Blut fanden die ermittelnden Beamten bisher nicht.

Erfahrungsgemäß würden sich etwa die Hälfte er Vermissten-Fälle innerhalb der ersten Woche erledigen, weil der verschwunden Geglaubte dann doch wieder auftaucht. Binnen Monatsfrist liege die „Erledigungs-Quote“ bereits bei über 80 Prozent. Bei nur etwa drei Prozent bewege sich der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, so Schmitz. „Falls eine Vermisstensache nicht aufgeklärt wird, bleibt die Personenfahndung bis zu 30 Jahren bestehen“, heißt es weiter.

Vermisst in Deutschland – kein Einzelfall Mit Stand 1. Januar 2019 waren insgesamt 12 651 vermisste Personen in Deutschland registriert, davon •2053 vermisste Kinder (bis 13 Jahre) •4536 vermisste Jugendliche (14 – 17 Jahre) •4048 vermisste Erwachsene (ab 18 Jahren) ein Jahr zuvor (1. Januar 2018): Gesamtbestand der vermissten Personen: 14 220, davon • 1961 vermisste Kinder (bis 13 Jahre) • 6287 vermisste Jugendliche (14 – 17 Jahre) • 3961 vermisste Erwachsene (ab 18 Jahren) vor zwei Jahren (Stand 1. Januar.2017): Gesamtbestand der vermissten Personen: 17 190, davon • 1917 vermisste Kinder (bis 13 Jahre) • 9126 vermisste Jugendliche (14 – 17 Jahre) • 3978 vermisste Erwachsene (ab 18 Jahren) Quelle: Bundeskriminalamt

Wie häufig den Vermisstenfällen eine Straftat zugrunde liegt, werde statistisch nicht erfasst. Es müsse auch nicht jeder Vermisstenanzeige eine Straftat vorausgegangen sein. Davon abgesehen verzeichnet die bereits vorliegende Polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2017 für Sachsen 1732 Raubdelikte mit einer Aufklärungsquote von 61,4 Prozent. Verbrechen wie Mord oder Totschlag hat es 96 gegeben. 94 davon wurden aufgeklärt.

Der Fall Christian Morgenstern ist in dieser Hinsicht momentan nur schwer einzuordnen. Während die Eltern davon ausgehen, dass das Verschwinden ihres Sohnes nur mit einer Straftat in Verbindung stehen kann, hat sich bisher für die Staatsanwaltschaft keine der zahlreichen vorliegenden Information zu einem Anfangsverdacht erhärtet.

Anhaltspunkt für die Familie ist lediglich, dass Christians Brieftasche mit Bargeld und Kreditkarte fehlt, zudem sein Mobiltelefon, gleichzeitig allerdings der sonstige Inhalt der Brieftasche zusammen mit Kleidungstücken auf der Fischendorfer Fußgängerbrücke verstreut lagen.

Von Steffi Robak