Leisnig

Für Christian Morgensterns Eltern ist am wichtigsten: Dass alle Ermittlungsbehörden weiter an einem Strang ziehen, die Suche nach ihrem verschwundenen Sohn Christian so lange fortgesetzt wird, bis über seinen Verbleib Klarheit herrscht.

„Das öffentliche Interesse wächst, wir bekommen noch immer Angebote, dass zum Beispiel auch private Ermittler mit einsteigen“, schildert der Vater. Er hält auch den Kontakt zu den Medien. Der jedoch am dringendsten herbeigesehnte nächste Schritt steht noch aus: Dass auch die Staatsanwaltschaft Chemnitz in einer Straftat die Ermittlungen aufnimmt.

Tut sich hier eine Parallele auf zu dem Fall Sophia Lösche? Im Juni 2018 verschwand die 28-Jährige, die in Leipzig studierte. Einen Teil ihres Heimwegs nach Bayern trampte die junge Frau. Eine Stunde nach dem letzten Telefonkontakt zur Familie – sie hatte das Autokennzeichen durchgegeben – brach der Kontakt ab.

Der Familie war klar: Ihr muss etwas zugestoßen sein. Sie meldeten die junge Frau als vermisst. Und als einen Vermisstenfall behandelte die Polizei den Fall auch tagelang, während für die Familie fest stand: Hier muss eine Straftat vorliegen. Freunde und Familie ermittelten, nutzten dafür ebenfalls das Internet. Als die Polizei nach neun Tagen über Sophias Auffinden berichtete, hatte die Familie bereits sämtliche Informationen – aus eigener Recherche.

„Die beiden Fälle sind nicht miteinander vergleichbar“, sagt Ingrid Burghart, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Die Spurenlage sei im Fall Christian Morgenstern viel dünner. Das stimmt in sofern, weil außer dem Weg zur Brücke, wo seine Kleidung lag, kein anderer Weg mit einem Spürhund abgesucht wurde.

Auch eine Funkzellenauswertung des Telefons, die über eine einfache Ortung weit hinaus gehen würde, gab es noch nicht. Wie mehrere Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz versichern, müssten dafür ungeheure Datenmengen ausgewertet werden. Dies könne nur auf richterliche Anordnung veranlasst werden - wenn die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht für eine Straftat feststellt.

Ingrid Burghart sagt dazu auf Anfrage: „Die Entscheidung dazu ist noch nicht getroffen. Es werden jedoch schon jetzt im Rahmen des Verfahrens die notwendigen Maßnahmen getroffen.“ Der Entscheidungsprozess läuft seit dem Montag.

Unter anderem befasst sich aber auch seit dem Wochenende die Kriminalpolizei mit dem Fall. Das gibt den Eltern Hoffnung auf einen baldigen Ermittlungsfortschritt.

„Wir möchten niemanden von den beteiligten ermittelnden Behörden Vorwürfe machen“, sagt der Vater Dirk Morgenstern. Um auf die Dringlichkeit ihres Falles aufmerksam zu machen, schrieb die Mutter Susan Morgenstern einen Brief an den Sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Sein Referent Markus Franke sagt dazu: „Wir haben den Fall besprochen. Mit dem Vater habe ich telefoniert. Die Entscheidung trifft letztlich die zuständige Staatsanwaltschaft.“

Von Steffi Robak