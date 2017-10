Computerspende der Envia reicht auch für die Waldheimer Grundschule

Waldheim. Von der Computerspende der EnviaM profitiert auch die Waldheimer Grundschule. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) hat festlegt, dass zehn der insgesamt 35 gespendeten Rechner an die Grundschule gehen. Auf der Facebookseite der DAZ im Internet hatte es dazu Diskussionen gegeben. Einige Nutzer hatten ihr Unverständnis geäußert, weshalb die Grundschule keine Rechner bekomme und im digitalen Mittelalter stehen bleiben würde. So ist das nun glücklicherweise nicht.

Die EnviaM hat ihre Rechentechnik umgestellt und sich dabei von PCs getrennt. Das sind keine schlechten Teile, haben Intel-Prozessoren mit mehreren Rechenkernen. Sie sind also durchaus noch Stand der Technik und wären sonst wohl auf den Elektronikschrott geflogen. Aber so brachte sie der Energieversorger zunächst an die Pestalozzistraße in Waldheim. Die gespendete Technik ist laut Unternehmensangaben etwa fünf Jahre alt. In den meisten läuft ein Intel-Core-5-Hauptprozessor, haben zwei bis vier Gigabit Arbeitsspeicher. Zu den Computern gibt es natürlich Flachbildschirme. Was die gebrauchten Rechner jetzt noch brauchen, sind die entsprechenden Programme. Denn aus lizenzrechtlichen Gründen musste die Envia Betriebssysteme und Anwendungssoftware von den Festplatten der Computer entfernen.

