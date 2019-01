Rosswein

Die FDP Mittelsachsen hat auf einer Mitgliederversammlung am Dienstagabend in Großschirma die 46-jährige Constanze Cyrnik einstimmig für die Stadtratswahl in Roßwein nominiert. Die in Grunau lebende Cyrnik ist Lehrerin am Gymnasium Rochlitz.

Erste FDP-Kandidatin seit Jahrzehnten

Constanze Cyrnik ist seit 2017 Mitglied des FDP Ortsverbandes Döbeln und Umgebung. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. Erfahrungen in der politischen Arbeit hat die Gymnasial-Lehrerin bereits als Mitglied des Kreisvorstandes, als Delegierte zu den Landesparteitagen, aber vor allem durch ihre Mitarbeit in den Landesfachausschüssen „Beste Bildung“ und „Wissenschaft, Forschung und Innovation“ der FDP Sachsen gesammelt. Bereits im November 2018 wurde sie zur Spitzenkandidatin der FDP zur Landtagswahl 2019 im Wahlkreis 21 Mittelsachsen 4 gewählt und steht auch für die Kreistagswahl als Kandidatin zur Verfügung.

In Roßwein will sie sich vor allem dafür einsetzen, dass alle Ortsteile und alle Generationen gleichermaßen im Gemeinderat vertreten sind. „Die Mitte zu stärken, die jeden Tag den Wohlstand erarbeitet, liegt auch im Herzen unserer Städte und Gemeinden. Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, Roßwein für alle Generationen lebens- und liebenswert zu gestalten. Es muss uns gelingen, dass sich wieder mehr junge Menschen in unserem Ort wohlfühlen und hierbleiben“, sagte Cyrnik zu ihrer Kandidatur. Einen FDP-Kandidaten, so der stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP Mittelsachsen Bernd Wetzig, habe es seiner Erinnerung nach im Roßweiner Stadtrat seit Jahrzehnten nicht gegeben.

Cyrnik braucht Unterschriften

Bevor ihr Name aber auf die Stimmzettel für die Wahl am 26. Mai gedruckt werden kann, muss Constanze Cyrnik Unterstützungsunterschriften sammeln. Das sächsische Kommunalwahlgesetz schreibt vor, dass in Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern 60 Wahlberechtigte den Wahlvorschlag mit einer Unterstützungsunterschrift in der Gemeindeverwaltung leisten müssen, bevor er zur Wahl zugelassen wird. Ab Anfang Februar kann jeder der Constanze Cyrnik unterstützen möchte, dies mit seiner Unterschrift zu den offiziellen Öffnungszeiten in der Meldestelle im Rathaus Roßwein tun. Die Frist dafür endet Mitte März.

Von DAZ