Hartha. Gegen 17 Uhr ging der Alarm am Mittwoch bei den Kameraden der Ortswehr Hartha ein: Eine Person ist unter einem Container eingeklemmt. Unfallort: Das Firmengelände vom Fuhrgeschäft-Containerdienst von Klaus Dähne in der Fröndenberger Straße im Harthaer Gewerbegebiet West. Ortswehrleiter René Greif setzte die Alarmierung in Gang – zu Übungszwecken. Das erfuhren die Kameraden allerdings erst vor Ort, denn Sinn der Übung war es, die Einsatzbereitschaft zu testen. Neun Kameraden kamen zum Feuerwehrgerätehaus. „Wenn es 15 gewesen wären, hätte ich mich gefreut“, resümierte René Greif nach dem erfolgreichen Abschluss der Übung. Eine knappe Dreiviertelstunde dauerte der Einsatz an der Fröndenberger Straße. „Herr Dähne hat uns freundlicherweise sein Firmendgelände zur Verfügung gestellt“, erklärt der Ortswehrleiter. Vorgefunden haben die Kameraden die Szenerie einer unter einem Container eingeklemmten Person sowie einer im Schockzustand befindlichen zweiten Person in einem Bagger. „Die Übung ist zufriedenstellend verlaufen“, so Greif abschließend.

Mehrere solcher kleineren Übungen gibt es pro Jahr bei der Harthaer Feuerwehr. Ein bis zweimal jährlich hingegen wird zur Großübung gerufen. Das letzte Mal im Oktober vergangenen Jahres in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ – dort wurde ein Kellerbrand simuliert.

Von Stephanie Helm