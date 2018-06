Hartha

Plötzlich ist da ein neues Gesicht: Die Redaktion der DAZ hat Zuwachs, wenn auch nur für einen Tag. Lilly Kunze besuchte am Dienstag die Räume am Obermarkt 8, nahm am Redaktionsalltag teil und schlüpfte in die Rolle einer Nachwuchsjournalistin. Grund war die Aktion genialsozial, für die am Dienstag Schüler in Sachsen in Betrieben und Einrichtungen arbeiteten und ihren Verdienst im Anschluss spendeten.

Idee stammt aus Norwegen

In Norwegen, woher die Aktion stammt, heißt sie „Operasjon Dagsverk“: ,Aktion Tageslohn’ frei übersetzt. Seit 1964 ist sie dort die größte Jugendsolidaritätsaktion. In Sachsen findet sie seit 2005 statt. Eine simple Idee, die für die Schüler den Vorteil mit sich bringt, in Betriebe reinzuschnuppern und sich auszuprobieren.

Tag beginnt mit einer Zeitungsschau

Für Lilly heißt das: Die Tageszeitung zu sichten. Der hat in ihrer Generation längst das Internet den Rang abgelaufen. Was ist eine Bime – eine Bildmeldung? Wie lang ist ein Aufmacher? Wieso trennen Journalisten meinungsbetonte von nachrichtlichen Texten?

Der Führerschein ist für Lilly noch ein Wunsch, im DAZ-Mobil durfte sie trotzdem schon einmal Probe sitzen. Quelle: Sven Bartsch

Fragen stellen, Zuhören und genaues Beobachten

„Können Sie Ihre Meinung beim Schreiben eigentlich zurückhalten?“, fragt sie. Schwierige Fragen, und doch gehören sie zum Handwerk. Dass das zu großen Teilen aus Fragenstellen, Zuhören und dem genauen Beobachten besteht, lernt sie, als sie bei zwei Terminen in Hartha selbst Schüler zu genialsozial interviewt.

Für Ein-Tages-Job zurück in die Heimat

Auf der Rückfahrt sagt sie: „Wenn ich durch Döbeln fahre, entdecke ich immer etwas Neues.“ Für die 16-Jährige, die im Harthaer Ortsteil Langenau aufgewachsen ist, ist der Tag eine Rückkehr auf Zeit: Seit der 7. Klasse lebt sie im Internat des Sankt Afra Gymnasiums in Meißen und belegt ab nächstem Jahr Deutsch, Französisch und Biologie als Leistungskurs.

