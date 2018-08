Saalbach

Sie liegen mehr oder weniger unauffällig am Rande des Geschehens, während in Saalbach die langsam erkaltenden Brandtrümmer beräumt werden: Die Polizei findet Flaschen in der Nähe eines Grundstückes in Saalbach, welches in der Nacht zum Montag von einem Feuer dem Erdboden gleich gemacht wurde. Warum die Polizei überhaupt tätig wird: Es geht um Brandstiftung, um den Einsatz von Brandbeschleuniger.

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) erfüllt das mit Sorge. Er denkt an ebenfalls absichtlich gelegte Brände in der Umgebung. In Saalbach sei auch noch an einem anderen Gebäude etwas gefunden worden, was auf eine versuchte Brandstiftung hindeutet. Zudem lagert in der Nähe des Brandherdes ein Landwirt mehrere hundert Strohballen.

Der Funkenflug hätte kreuzgefährlich werden können. „Unter anderen Umständen hätte man ein derart desolates Haus vielleicht kontrolliert abbrennen lassen können. Doch daran war nicht zu denken.“ Kurz nach Mitternacht war der Alarm ausgelöst worden.

Insgesamt 43 Kameraden von den Wehren Hartha, Gersdorf und Wendishain, rückten an das Grundstück aus, bauten bis zu einer Löschwasserzisterne eine Schlauchstrecke auf. 27 Kameraden blieben dann vor Ort zur Brandbekämpfung. Zuletzt half Reiko Wagner mit großer Bautechnik, die Trümmer auseinander zu ziehen, damit Glutnester ausfindig gemacht werden konnten. Vom Gebäude blieb nur ein Schutthaufen.

Nun dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Das Grundstück war seit langer Zeit nicht bewohnt und nach den Worten des Bürgermeisters ohnehin einsturzgefährdet.

Der Eigentümer ist bekannt, wohnt nach gegenwärtigen Erkenntnissen in Sachsen. Es sei versucht worden, ihn bereits während des Feuerwehreinsatzes zu erreichen, was jedoch nicht gelang.

Wer jetzt bei nachgewiesener Brandstiftung für den Schaden aufkommt, ist unklar. Während bei unverschuldeten Bränden die Allgemeinheit die Kosten trägt, liege das bei Brandstiftung anders. Wie Kunze sagt, sei es in Hartha der jüngste von in diesem Jahr schon etwa 50 Feuerwehreinsätzen gewesen. Auf den Kosten bleibe die Stadt zumeist sitzen. Das treffe auch zu auf Einsätze, zu denen die Harthaer von benachbarten Kommunen zu Hilfe gerufen werden, wie zuletzt nach Leisnig.

Erst am Sonntag in den frühen Nachmittagsstunden, mussten die Harthaer Kameraden zu einem Brand in das Wäldchen an der B 175 ausrücken. Dort mussten sie einen Flächenbrand löschen.

Von Steffi Robak