Westewitz

Genauso eng wie in den Open-Wettkämpfen im Drachenboot und beim Sieg der deutschen Fußball-Elf am Sonnabend ging es im großen Finale der Mixed-Teams beim 19. Spitzstein-Drachenbootcup in Westewitz zu. In das hatten es in diesem Jahr neben den Dampfpaddlern auch die Schnelle Welle als Frankensteins Paddler und die Tribute von Waldheim, die als die Flintstones angereist waren, geschafft. Auf dem letzten Meter fiel die Entscheidung zugunsten der Dampfpaddler vor den Waldheimern – enger ging es nicht.

Die Dampfpaddler räumten nicht nur in der Mixed-Kategorie auf dem Wasser ab. Sie gewannen auch das 500-Meter Verfolgungsrennen.

Doch das Team glänzte vor allem wieder mit seiner Performance auf der Hafenmeile. „Dieses Jahr machen wir nicht so einen Aufwand“, war eigentlich mal die selbst gemachte Ansage im Team. Doch keiner hielt sich daran. Es wurde wieder mit viel Liebe zum Detail gebastelt und Tänze einstudiert. Als Zombies, die zum Teil aus Särgen stiegen, sorgten sie für Grusel und Lacher zugleich. Dazu Bühnennebel und eine tolle Choreografie auf Michael Jacksons „Thriller“. Das war für das Publikum der Hingucker. Denn der Drachenbootcup lebt seit 19 Jahren davon, dass es nicht nur um sportliche Ergebnisse beim Paddeln geht, sondern er lebt von den vielen kreativen Teams und ihren Darbietungen.

Von Thomas Sparrer