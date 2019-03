Döbeln

Seit sieben Jahren ist die Döbelner Dance Company nicht mehr im Theater der Stiefelstadt aufgetreten. Am Wochenende war es endlich wieder soweit und das vor ausverkauftem Haus. Doch für einige hieß es an dem Abend Abschied nehmen, da viele Tänzer die Showtanz-Gruppe verlassen.

Schon am Samstagmorgen trafen sich die Tanzgruppen, alle Organisatoren und Trainer, bevor die Show am Nachmittag begann. Hinter der Bühne liefen die Mitglieder der Dance Company geschäftig von Raum zu Raum. Auf Kleiderständern hingen ordentlich die Kostüme. Tänzerinnen wurden geschminkt und flochten einander die Haare zu einer kunstvollen Frisur.

In einer Ecke berieten sich Lukas Fuchs, der sich das Drehbuch für die Darbietung ausdachte, und andere Organisatoren. „Es ist ein großer Aufwand, so eine Show auf die Beine zu stellen“, erzählte Fuchs. Eintakten, Musikablauf erstellen und die Beleuchtung einstellen sind nur einige der Tätigkeiten, die geplant werden müssten, bevor der große Tag vor der Tür steht.

Unter dem Titel „Aus dem Kopf – Auf die Bühne“ zeigten die Tänzer nicht nur rhythmische Bewegungen, sondern auch ihre schauspielerischen Qualitäten. Wie entsteht der Tanz, den sich die Zuschauer ansehen? Diese Frage wollten die Tänzer mit ihrem Auftritt beantworten. So spielten sie Trainertreffen nach und wie Kostüme ausgewählt werden. Zur Tradition der Dance Company gehört es, jedes Jahr in Schrebitz aufzutreten. „Dieser Tanz musste einfach auch ins Drehbuch“, sagte Fuchs.

Dabei waren nicht nur die heutigen Tänzer zu sehen, sondern auch Ehemalige, die eigens für diese Show wieder das Tanzbein schwangen. Andere verließen nach 15 oder sogar 20 Jahren Mitgliedschaft die Gruppe. „Das ist eins der Highlights heute. Wir verabschieden langjährige Tänzer und das hier, wo sie angefangen haben“, erzählte Sabine Kramer, zweite Vorstandsvorsitzende des Vereins. Auch für ihre Tochter war es die letzte Show.

„Viele von den Überfliegern gehen studieren, so dass die Gruppe nun aufgelöst werden muss“, sagte Kramer sichtlich gerührt „Ich kann mich noch erinnern, wie sie alle mit großen Augen als Kleinkinder vor mir standen.“

Der Großteil der Gruppe fing im Alter von drei Jahren in Döbeln an zu tanzen. „Ich werde das Gefühl vermissen mit der Gruppe auf der Bühne zu stehen“, erzählte Laura Glodik, die der Tanzgruppe Überflieger angehört. „Es ist unbeschreiblich wie glücklich man ist, wenn man zusammen tanzt und danach applaudiert wird“, so die 19-Jährige. Sie selbst hängt allerdings nicht die Tanzschuhe an den Nagel. An ihrer Hochschule werde ein Musical-Projekt angeboten, bei dem sie als Tänzerin mitwirkt.

„Wenn wir so darüber reden, steigt schon das Lampenfieber“, sagte Fuchs. Schon am Vortag erlebte der Trainer so einige Missgeschicke. Die Organisatoren der Dance Company trafen sich um 14 Uhr am Freitag, die Tänzer stießen am späten Nachmittag dazu. Zusammen blieben sie bis spät in den Abend hinein im Theater, um die Show durchzuplanen und ein letztes Mal zu proben. „Die Generalprobe muss ja schief gehen, dann wird der Auftritt gut“, so Fuchs.

Von Nicole Grziwa