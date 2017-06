Ein Vermögensberater aus der Region Hartha soll die Unterschrift einer Kundin nachgemacht haben, um einen Vertragabschluss vorzugaukeln. Das Amtsgericht Döbeln sah das als erwiesen an und verurteilte den Mann wegen Urkundenfälschung zu 5000 Euro Geldstrafe. In der zweiten Instanz am Landgericht Chemnitz kam er nun besser weg.