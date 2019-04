Döbeln

Silbrig flirrende Fäden schaffen einen durchsichtigen Raum. Immer wieder wechseln seine Mauern, werden weiter oder drückend eng. Der Wiener Hofkomponist Salieri öffnet eine phantastische Welt, in der er seine Erinnerung an Mozart entfaltet. Besucher können zweihundert Jahre später zuschauen, wie der mittelmäßige Künstler vom Neid auf Mozarts göttliches Genie gepeinigt wird. Salieri überliefert der Nachwelt, dass er Mozart vergiftet habe. Wenn schon nicht Salieris Kompositionen, bleibt damit immerhin sein Name bis heute erhalten. Eine Geschichte von Kain und Abel. Shaffers Text hält sich nicht buchstabengetreu an die Mozart-Forschung. Dennoch ergreift sein Stück Herz und Sinn der Zuschauer, ebenso dessen Verfilmung von 1985 Gleiches passierte bei der Premiere des Schauspiels Amadeus am Sonnabend im Döbelner Theater.

Annett Wöhlerts grandiose Inszenierung vertraut auf die bewusst verschwimmenden Raumbilder – hervorzuheben ist auch die Arbeit von Ausstatter Eckhard Reschat. Sie kommentiert gleichsam emotional die szenische Auseinandersetzung oder zitiert einige Takte aus Mozarts Werken, die gewiss etlichen Zuschauern – Salieri zum Trotze! – geläufig sind. Hannes Schmieders führt präzise und einfühlsam die Regler an der Tontechnik.

Vor allem vertraut die Regisseurin auf ihre Darsteller. Eher leise, ohne Extra-Mätzchen, um so einprägsamer bringen sie die Mozart kränkenden Konflikte in seinem letzten Jahrzehnt zur Geltung. Robert Kapelle spielt die Titelfigur Amadeus – ein kindisch verspielter Tunichtgut und zugleich ein einzigartig genialer Künstler. Robert Kapelle zeigt überzeugend diese beiden Seiten: wenn er überschwänglich seinem Gegenüber an die Wäsche geht oder wenn er vom Kummer betroffen ganz kurz zum Erwachsenen wird. Ralph Sählbrandt als Salieri führt die Zuschauer, die Nachgeborenen, durch seine Biografie, korrekt und meist sachlich, eben ein mittelmäßiger Dutzendmensch. Anna Bittner ist Mozarts Constanze, ein sauberes und lebensfrohes Mädchen, vielleicht denn doch eine Nummer zu klein für das Genie. Ob Mozarts Herz auch für Katharina Cavalieri schlug, die bestbezahlte Sopranistin und Salieris willige Schülerin, ist fragwürdig, in Susanna Voß´ Darstellung jedoch glaubwürdig.

Peter Peniaska gibt den österreichischen Kaiser Joseph II. Er ist nicht nur dessen Porträt verblüffend ähnlich, sondern ist auch in seinen stocksteifen und raumgreifenden Abgängen der mächtige Staat in Persona. An seinen Lippen hängen der kunstfremde Direktor der Nationaloper ( Martin Ennulat) und der engherzige Nationalbibliothekar ( Michael Berger), der sich als Logenbruder durch Mozarts „Zauberflöte“ beleidigt sieht. Auch im Spiel ist die „öffentliche Meinung“, die über das biografische Auf und Ab des zugereisten Wunderkindes Mozart gehörig palavert.

Autor Shaffer heißt sie Venticelli, zu deutsch „Lüftchen“, heute vielleicht „Fake News“. Franka Anne Kahl, Almut Buchwald und vier der anderen Darsteller geben überall ihren Kommentar dazu, und das in Wienerisch oder weiteren Weltsprachen.

Von Roland Dressler