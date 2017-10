Das ZFA Roßwein ist wieder das Mekka der Aufzugstechniker

Gute Nachrichten vom Zentrum für Aufzugstechnik (ZFA) in Roßwein. Das Schulungszentrum des ZFA mit seinem 40 Meter hohen Versuchsturm kann mit Beginn des nächsten Jahres in seinem kompletten Umfang in Betrieb gehen. Darüber informierte MFM-Chef Diether Hils am Freitag auf Anfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung.