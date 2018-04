Das große Graben: Kläranlagen- und Kanalbau halten Hartha auf Trab

Gleich mehrere Baustellen hat der Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ in Hartha beauftragt: Neben dem Mischwasserkanal in der August-Bebel-Straße wird auch in die Kläranlage in der Stadt investiert. Die DAZ hakte nach, wie es bei den Arbeiten vorangeht, die nachhaltig die Wasserqualität im Flemmingener Bach verbessern sollen.