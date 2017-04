Gersdorf. Schauen, schnuppern und staunen: Das Team der Gersdorfer Grundschule lud am Sonnabend zum Tag der offenen Tür. Zahlreiche neugierige Gäste kamen und schauten sich in aller Ruhe in der Schule um. Die ja bekanntermaßen ab dem kommenden Schuljahr neue Wege, genauer gesagt neue Lehr- und Lernwege geht. In Zukunft werden Erst- und Zweitklässler in einem Klassenzimmer gemeinsam unterrichtet. Später dann auch die Dritt- und Viertklässler. Allerdings erst, wenn die jetzige zweite, dritte und vierte Klasse die kleine Landschule verlassen haben. „Wir betreten dann völliges Neuland, müssen und werden sicher unsere eigenen Fehler machen. Denn für dieses neue Konzept können wir nichts von anderen Schulen kopieren“, erklärte Schulleiter Jörg Keul. Der natürlich hin und wieder von den Besuchern auf das ganz spezielle Gersdorfer Lernkonzept, dass der kleinen Schule das Überleben sichert, angesprochen wurde. Erklären musste er aber nicht sonderlich viel. „Schließlich haben wir schon viel mit den Eltern darüber gesprochen. Außerdem wurde schon viel über unser Konzept geschrieben“, so Keul weiter. Vielmehr waren viele der Gersdorfer Gäste von den zahlreichen Unterrichtsangeboten erstaunt. Auch zu welchen Leistungen die Schüler in der Lage sind, überraschte die Besucher, so Keul. „Wir haben an unserer Schule einen hohen Leistungsanspruch. Das zeigt sich natürlich in den Ergebnissen“, so der Schulleiter weiter. In den einzelnen Klassenzimmer wurde den Besuchern unter anderem präsentiert, was die Jungen und Mädchen in den vergangenen Wochen im Unterricht alles gemacht haben. „Unser gesamtes Team zieht mit. Ich kann mich seit vielen Jahren auf eine erfahrene und eingespielte Lehrerschaft verlassen“, erklärte Keul.

Das gesamte Team freue sich im Übrigen auf die neue Herausforderung. Derzeit werde weiter an Details gefeilt. So schnuppern die ABC-Schützen des Gersdorfer Kindergartens regelmäßig im Unterricht. „Es ist ein großer Vorteil, dass wir die Vorschule gleich mit bei uns angegliedert haben“, sagte Keul. So wissen auch schon die Kinder, was sie erwarten wird. Außerdem lernen sie so schon mal ihre Klassenlehrerin Karin Helbig kennen. Sie wird in Gersdorf die erste sein, die gleich zwei Klassenstufen auf einmal unterrichten wird. Die Gersdorfer Schule ist eben etwas Besonderes.

Von Heiko Stets