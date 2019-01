Region Döbeln

Die Arbeitswoche neigt sich dem Ende zu und so langsam steht die Frage im Raum: Was tun am Wochenende? Angesichts der winterlichen Temperaturen wirken ein paar entspannte Stunden auf dem Sofa durch aus verführerisch. Doch die Region steht trotz eisigem Frost nicht still und es gibt wieder einiges zu unternehmen. Die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick über ausgewählte Veranstaltungen im Altkreis.

Freitag

Beim Tag der offenen Tür der Döbelner Oberschule „Am Holländer“ können Kinder schon mal hinter die Kulissen ihrer vielleicht zukünftigen Schule schauen. Quelle: Sven Bartsch

Das Wochenende läutet die Döbelner Oberschule „Am Holländer“ mit einem Tag der offenen Tür ein. Von 16 bis 19 Uhr können interessierte zukünftige Schüler und ihre Eltern die Bildungseinrichtung unter die Lupe nehmen und mit derzeitigen Schülern und Lehrern ins Gespräch kommen. Hervorgehoben wird vor allem der Fachunterricht sowie der Fächerverbindende Unterricht. Der der Vorstellung des Ganztagsangebotes kann auch selbst mitgemacht werden.

Samstag

Das BSZ Döbeln wartet mit eigener KFZ-Werkstatt auf. Quelle: Wolfgang Sens

Geöffnet sind auch die Türen auch am Beruflichen Schulzentrum Döbeln – und zwar von 9 bis 12 Uhr. Lehrkräfte, Schüler und Förderverein präsentieren alle angebotenen Formen der vollzeitschulischen beruflichen Bildungsmöglichkeiten. Es gibt Vorträge, Beratungen, die Fachkabinette und Werkstätten stehen für Besichtigungen offen.

Um 19 Uhr gastiert der Schwarzmeer Kosaken-Chor in der Döbelner Nicolaikirche. Die bewährte Show blickt auf ein halbes Jahrhundert Geschichte zurück. Das Konzert ist eine musikalische Reise durch die märchenhafte Welt des alten Russland mit Romanzen, Geschichten und Balladen von grandioser Ausdruckskraft, tiefer Melancholie und überschäumendem Temperament. Karten gibt es noch im DAZ-Shop am Döbelner Obermarkt 8.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Gebersbach: Neujahrsfeuer mit Angrillen im Freibad ab 17.30 Uhr Massanei: Brauchtumsfeuer des Feuerwehr- und Heimatvereins mit Roster und Glühwein ab 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Meinsberg: Stollenfest zum Vertilgen der restlichen Weihnachtsgebäckvorräte ab 15 Uhr im Waagehaus

Sonntag

Zum Stadtgutstündchen wartet der Kulturbund Leisnig am Sonntag nicht nur mit Kaffee und Kuchen, sondern auch mit musikalischen Gästen auf. Das Salonorchester Krambambuli spielt in der Kinderbibliothek. Tische müssen zudem beim Gästeamt telefonisch unter 034321/637 090 reserviert werden. Anfragen werden noch bis Sonntag entgegengenommen.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Döbeln: Kabarettist Peter Flache tritt im Theater auf. Mit im Gepäck: Lieder, Geschichten und Gedichte zu Wort und Bild. Los geht es um 17 Uhr. Döbeln: christlich-satirische Unterhaltung mit Kirchenkabarettist Ingmar von Maybach-Mengede um 16.30 Uhr in der Jacobikirche; Restkarten an der Abendkasse Roßwein: Die seit vergangenem Jahr laufende Ausstellung des Harthaer Künstlers Gerhard Dörner alias Vinni ist auch am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr im Roßweiner Heimatmuseum zu sehen. Der Titel: „W(V)innis wunderliche Weihnachtszeit, Karikaturen von Gerhard Dörner“.

Von André Pitz