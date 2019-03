Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Lesefest für Kinder in der Börtewitzer Kulturscheune. Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

In der Börtewitzer Kulturscheune steigt ab 10.15 Uhr das mittlerweile 10. Lesefest für Kinder. Mit dabei: Frank Kreisler (Fröhliches Gruseln), Christine Richter (Kreatives mit und aus Büchern), Volly Tanner (Poetischer Slam), Claudia Puhlfürst (Krimi, Krimi), Susanne Karge (Zusammenbinden des Ganzen) und Maria Carmela Marinelli (die Nachmittagsgeschichten) sowie dem Team von Kerstin Kleine für Spiel und Spaß und Bücher. Um 19 Uhr liest Dirk Zöllner für Erwachsene aus seinem Buch „Affenzahn“.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Döbeln: Vernissage „Illusion der Wahrheit“ um 19 Uhr im Atelier von Olga Scheck am Obermarkt 10 mit Werken von Leipziger Künstlern aus der Spinnereifabrik Döbeln: Reisebericht aus Sibirien mit Gundolf und Günter Schmidt um 20 Uhr im Café Courage Döbeln: Tanzabend mit lateinamerikanischen, eleganten und europäischen Tänzen wie Step, Swing, Discofox, Foxtrott oder ChaChaCha ab 18 Uhr im WelWel Döbeln: Start des Frühlingsfestes auf dem Edeka-Parkplatz Grünlichtenberg: Michael Kreskowsky erzählt um 19.30 Uhr in der Kirche eine kleine Schulgeschichte zum Anlass des 120-jährigen Bestehens der Grünlichtenberger Grundschule Hartha: Vortrag für Kinder ab 10 Jahren zum Thema „Was sehen wir am Himmel?“ um 18 Uhr in der Sternwarte; um 19 Uhr Vortrag zum Thema „Unsere Sonne“; bei klarem Himmel mit Beobachtungsabend im Anschluss Technitz: Jörn Philipp stellt um 19.30 Uhr im Gemeindesaal das Buch „Herr, hier bin ich“ vor Waldheim: Hagen Kunze leist um 19.30 Uhr im Ratskeller aus seinem Gin-Buch; der Eintritt beträgt 25 Euro in beinhaltet Gin-Proben und ein Gin-Tonic; Anmeldung unter 034327/51852

Samstag

Die Lauenhain sticht früher als geplant in See. Quelle: Sven Bartsch

Aufgrund der guten Wetterprognose beginnt die Schifffahrt-Saison auf dem Kriebsteinsee bereits etwas früher als geplant. Die erste Linienfahrt des Tages startet am Samstag (und Sonntag) um 10.30 Uhr Richtung Mittweidaer Aue, die erste Rundfahrt um 11 Uhr und dann aller 90 Minuten. Die letzte Rundfahrt beginnt um 15.30 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Döbeln: Auftritt der Dance Company Döbeln um 14 und 17 Uhr im Theater Döbeln: Frühlingsfest der Schausteller auf dem Edeka-Parkplatz Gleisberg: Manfred Köhler zeigt um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Film von Gleisberg aus den 70er-Jahren Kriebstein: Sonderführung „Mit dem Baumeister unterwegs am Fluss“ um 16 Uhr auf Burg Kriebstein; Anmeldung unter 034327/95230 oder kriebstein@schloesserland-sachsen.de Roßwein: Cirkus Alexander um 16 Uhr auf dem Festplatz am Lindenhof Roßwein: Kamelienschau im Wolfstal von 11 bis 16 Uhr Zschaitz: Die Ferguna-Schwertkämpfer schlagen ihr Trainingslager im Naherholungszentrum Am Burgberg auf.

Sonntag

Am Sonntag wird in der Hartharena gehüpft. Quelle: Family Adventure Land

Am Sonntag steht die Hartharena im Zeichen des Kindertobetages. Zum ersten Mal baut das Family Adventure Land sein Spieleparadies in der Mehrzweckhalle auf. Aufgeblasen und aufgestellt werden Hüpfburgen, Riesenrutschen, Spiele-Parcours und Kletterberge. Außerdem bringt der Veranstalter einen Rodeobullen mit, es gibt eine Fußballecke und einen Bereich für Kleinkinder. Von 14 bis 18 Uhr wird die Mehrzweckhalle zum bunten Spielplatz. Der Eintritt kostet für Kinder regulär 8 Euro, mit einem Gutschein 7 Euro. Erwachsene zahlen 4 Euro, Senioren 2 Euro. Die Gutscheine liegen in Kindergärten, Schulen und vielen Geschäften aus.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Döbeln: 90 Jahre Eule-Orgel – Orgelkonzert mit dem Kamenzer Kantor Michael Pöche um 17 Uhr in der Kirche St. Nicolai Döbeln: Frühlingsfest der Schausteller auf dem Edeka-Parkplatz Roßwein: Konzert mit den Mitgliedern des Chores und der Instrumentalgruppe der Oberschule um 15 Uhr im Rathaussaal Roßwein: Kamelienschau im Wolfstal von 11 bis 16 Uhr Roßwein: Cirkus Alexander sowohl um 11 als auch um 16 Uhr auf dem Festplatz am Lindenhof; Kartentelefon 0177/6061990 Zschaitz: Die Ferguna-Schwertkämpfer schlagen ihr Trainingslager im Naherholungszentrum Am Burgberg auf.

Von André Pitz (mit diw/liep)