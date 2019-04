Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Der Herrenhauskeller der Burg Mildenstein wird am Freitag zum Ambiente für den Aufritt des Ensembles „Sweet Confusion“. Geboten wird Acoustic Soul. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Die Zuhörer erleben die Sängerin Steffi Breiting. Sie lebt für das Singen und ist „gesegnet mit einer Stimme, in der Sehnsucht und auch Kraft zu Hause sind und die den Vergleich mit anderen großen Sängerinnen wie Etta James oder Amy Winehouse nicht scheuen muss“, heißt es in der Konzertankündigung.

Zusammen mit ihrer Band „Sweet Confusion“ bringe Steffi Breiting Musik auf die Bühne, die verzaubert und bewegt und an den Soundtrack von Love, Peace und Understanding erinnere, heißt es weiter. Die kleine Besetzung mit der Gitarre von Tobias Hillig und dem Kontrabass von Volkmar Große lässt die klassischen Rock- und Soulstücke leuchten.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Döbeln: 6. Sinfoniekonzert „Jazzer“ im um 20 Uhr Theater Döbeln mit Einführung im TiB um 19.15 Uhr Grünlichtenberg: Galavorstellung an der Grundschule: Schüler werden um 17 Uhr im Rahmen ihres Zirkusprojekts zu Artisten, Clowns, Zauberern und Jongleuren Roßwein: Kabarett „Hosen runter!“ mit Thomas „Manni“ Störel um 19.30 Uhr im Großen Rathaussaal

Samstag

Darauf haben die Fans gewartet. City ist wieder da – und spielt am Samstag um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Döbelner Welwel. Vor knapp zwei Jahren hat die Rocklegende mit „Das Blut so laut“ ihr bislang letztes Album veröffentlicht. Die Kultband ist aber keineswegs weg vom, sondern immer noch „Am Fenster“ – und nicht nur das. Zurzeit ist die beliebte Gruppe auf Candlelight-Tour. Wie der Name erahnen lässt, bietet Toni Krahl mit seinen Musikern dabei ein Programm, das auch die leisen Töne berücksichtigt. Zu hören und zu erleben gibt es die schönsten Balladen aus nunmehr 40 Jahren Bandgeschichte und die größten Hits in neuen elektro-akkustischen Arrangements.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Döbeln: Konzert des Liedermachers Jan Hagedorn um 20 Uhr im KL17 Döbeln: Tag der offenen Tür im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel ab 10 Uhr mit Osterbasteleien, Frühlingsbepflanzungen, Infostand, Eröffnung der Klettersaison am Kletterbogen und Nisthilfenbau Döbeln: Skatturnier des SSV Einheit Lüttewitz um 13 Uhr im Sportkomplex Lüttewitz Döbeln: „Die Welt ist rund, denn dazu ist sie da“ – ein musikalisch literarisches Erich-Kästner-Programm um 19.30 Uhr im Theater Gebersbach: Einweihung des neuen Mittleren Löschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Gebersbach-Knobelsdorf ab 14 Uhr am Gerätehaus mit Verpflegung, Ehrungen und Auszeichnungen, Fahrzeugbau, Vorstellung der Feuerwehrchronik und Programm der Kita Wirbelwind Grünlichtenberg: Kirchenkino um 19.30 Uhr mit dem Stummfilm „Jesus Christus“ (1914) und Vertonung mit Clemens Lucke an der Göthel-Orgel Kriebstein: Sonderführung „Mit dem Baumeister unterwegs am Fluss“ um 16 Uhr auf Burg Kriebstein; Anmeldung unter 034327/95230 oder kriebstein@schloesserland-sachsen.de Klosterbuch: Bauernmarkt von 9 bis 15 Uhr mit mehr als 80 Direktvermarktern und Händlern mit frischen Erzeugnissen aus eigenem Anbau bzw. Herstellung sowie handwerkliche und kunsthandwerkliche Produkte; Klosterführungen mit Treff am Abthaus um 10 und 16 Uhr Leisnig: Tag der offenen Tür von 9 bis 11 Uhr an der Sigismund-Reschke-Grundschule Littdorf: Dorfmuseum und Schmiede von 14 bis 17 Uhr geöffnet Mochau: „Entscheidungsschlacht im Orient – Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt“ – Vortrag um 18 Uhr von Nahostexperte und Autor Dr. Michael Lüders auf Gut Gödelitz Ostrau: Truckertreff mit mehr als 70 Truckern und ihren Maschinen ab 10 Uhr in Münchhof Roßwein: Linedance-Party um 19 Uhr auf der Bagadi-Ranch

Sonntag

Der Lüttewitzer Reitverein veranstaltet ein Turnier. Quelle: (Archiv) Daniela Smiletzki

„Wenn die ersten Sonnenstrahlen uns in der Nase kitzeln und es langsam Frühling wird, starten auch wir Reiter wieder in die Freiluftsaison“, kündigt der Reitverein Lüttewitz voller Vorfreude an. So gibt es wieder ein Breitensportturnier von 9 bis 16 Uhr auf dem Lüttewitzer Reitplatz. Der Verein verzeichnet 44 Nennungen. Es wird unter anderem Dressur- und Springprüfungen sowie Reiterwettbewerbe mit und ohne Galopp und einen Caprili-Test geben. Der Zeitplan steht auf der Internetseite des Reitvereins bereit.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Sonntag: Sonderführung „Plauderei mit dem Zimmermädchen – Anekdoten aus dem Leben der Familie von Arnim“ um 16 Uhr auf Burg Kriebstein; Anmeldung unter 034327/95230 oder kriebstein@schloesserland-sachsen.de Mochau: 5. Kammerkonzert um 17 Uhr auf Gut Gödelitz Schrebitz: Alles rund um Reiseschreibmaschinen mit Rückblick bis ins Jahr 1900 von 14 bis 17 Uhr in der Kulturschule; Osterbasteln mit dem Schrebitzer Heimatverein um 14 Uhr

Von André Pitz (mit Steffi Robak)