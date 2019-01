Region Döbeln

Eine weitere Arbeitswoche geht vorbei. Es ist also Zeit, etwas die Seele baumeln zu lassen und etwas Schwung in den Alltag zu bringen. In der Region Döbeln ist wieder einiges los – von Konzerten über Kabarett-Abend bis hin zum Schlachtfest. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick.

Freitag

Musikbegeisterte kommen am Freitag im Döbelner Old Town Pub auf ihre Kosten. Um 21 Uhr rocken Soulwalker die Kneipe in der Theaterstraße 5. Vor Ort stehen die Zeichen bereits auf Party. „Es ist zwar schon rappelvoll aber lasst doch mal das Pub aus allen Nähten brechen..., bisschen Konzertfeeling..., schön kuschelig“, schreiben die Pub-Betreiber schon voller Vorfreude auf Facebook.

Kabarett vom Feinsten gibt es um 19 Uhr in der Waldheimer Stadtkirche. „Die Barhocker“ alias Kay Haberkorn und Sascha Wildenhain treten auf. Das „wahnsinnig“ Normale ist es, das die Beiden genial beobachten, scharf aufspießen und dann zum Ablachen freigeben. Pfarrer Reinald Richber lädt zu dem Spaß in der Kirche ein. Karten gibt es im Vorverkauf in den Pfarrämtern und bei Dierbooks zum Preis von zwölf Euro, ermäßigt neun Euro sowie an der Abendkasse, wo ein Euro mehr zu berappen ist.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Döbeln: 4. Sinfoniekonzert PAPA mit Stücken von Joseph Haydn und Václav Trojan um 20 Uhr im Theater; die Einführung beginnt im TiB um 19.15 Uhr Hartha: Vortrags- und Beobachtungsabend zum Thema „Exoplaneten – auf der Suche nach einer zweiten Erde“ um 19 Uhr in der Sternwarte Roßwein: Roßweiner Skatmeisterschaft ab 18 Uhr in der Grünen Aue

Samstag

„Die Fledermaus“ wird in Döbeln am Theater aufgeführt. Quelle: Jörg Metzner

Am Samstag wird um 19.30 Uhr im Döbelner Theater Johann Strauß’ Operette „Die Fledermaus“ aufgeführt. Die zählt nicht nur zu den bekanntesten Bühnenwerken des Walzerkönigs, sondern gilt auch als Höhepunkt des Goldenen Zeitalters der Operette. Das Theater schreibt: „Die Fledermaus hat alles, was es dazu braucht: ein gewitztes Dienstmädchen, einen prunkliebenden Prinzen, einen Slapstick-Gefängniswärter, ein rauschendes Fest, eingängige Melodien, Ironie, Charme und Schwung.

Um 21 Uhr bringt Robert König mit seiner „ Roland Kaiser“-Tribute-Show Schwung in das Ossiger Landhotel Sonnenhof. König überzeugt mit einer dem Schlager-Star verblüffend ähnlichen Stimme. „„Wir sehen das hier bei uns, ob bei Familienfeiern oder anderen Partys – der Kaiser geht immer“, sagt König. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Einlass ist ab 20 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Döbeln: Ü30-XXL-Party im Staupitzbad mit Stargast Mickie Krause ab 21 Uhr Hartha: Kicker-Turnier des LSV 99 Hartha um 10 Uhr in der Hartharena Jahna: Neujahrsfeuer des Heimatvereins um 17 Uhr auf dem Sportplatz Langenau: Jörg Keul blickt sowohl 15 als auch 17 Uhr im Vereinshaus mit einer Bilderschau auf das Jahr 2018 im Dorf zurück Roßwein: Kamelienschau im Kamelienhaus von 11 bis 16 Uhr Striegistal: Schlachtfest ab 11 Uhr in der Gaststätte „Waldhaus Kalkbrüche“

Sonntag

Museumsleiterin Katja Treppschuh freut sich über den aktuelle Teil der stadtgeschichtlichen Ausstellung. Quelle: Sven Bartsch

Erst Ende vergangenen Jahres ist im Waldheimer Stadt- und Museumshaus der neue Teil der stadtgeschichtlichen Ausstellung mit dem Titel „Industrie 1.0 – mit Volldampf in moderne Zeiten“ eröffnet worden. Regelmäßig werden öffentliche Führungen angeboten, die auch die Werke von Georg Kolbe nicht außer Acht lassen – so auch wieder am Sonntag um 14 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Roßwein: Die seit vergangenem Jahr laufende Ausstellung des Harthaer Künstlers Gerhard Dörner alias Vinni ist auch am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr im Roßweiner Heimatmuseum zu sehen. Der Titel: „W(V)innis wunderliche Weihnachtszeit, Karikaturen von Gerhard Dörner“. Roßwein: Kamelienschau im Kamelienhaus von 11 bis 16 Uhr Striegistal: Schlachtfest ab 11 Uhr in der Gaststätte „Waldhaus Kalkbrüche“

Von André Pitz