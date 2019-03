Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum Wochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Freitag

Gerhard Dröner stellt Grafiken in der Harthaer Stadtbibliothek aus. Quelle: Stadtbibliothek Hartha

Frische Werke kommen in der Stadtbibliothek Hartha an die Wände. Es sind Grafiken eines Künstlers, der sowohl in der Stadt als auch in der kleinen Galerie am Markt 2 kein Unbekannter ist. Gerhard „Vinni“ Dörner widmet seiner Ausstellung den Titel „Die Entdeckung der neuen Welt“. Um 19 Uhr laden er und das Bibliotheksteam um Andrea Zenker zur Vernissage.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Döbeln: Jimi Barbiani und Band treten um 20 Uhr im KL17 auf. Hartha: Vortrag um 19 Uhr in der Sternwarte zum Thema „Die ISS – der größte Satellit der Menschen“ mit anschließendem Beobachtungsabend (nur bei klarem Himmel) Klosterbuch: „Eine Reise durch europäische Zisternenklöster“ – Foto-Reisebericht von und mit Jürgen Otto um 17.30 Uhr Leisnig: Vortrag über Reisetagebücher von und mit der Autorin Michi Münzberger um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Ostrau: Treff der Rassekaninchenzüchter in der Bauernstube um 19.30 Uhr Striegistal: Skatturnier um 18 Uhr in der Gaststätte Waldhaus Kalkbrüche

Samstag

Am Samstag wird im Döbelner Theater das Tanzbein geschwungen. Quelle: Eckardt Mildner

Auf den Olymp führt der diesjährige Theaterball in Döbeln. Zahlreiche Begegnungen mit der griechischen Götterwelt erwarten die Ballgäste. Doch erst einmal begrüßen Förderverein und Theaterleitung mit Unterstützung des Jugendtheaters Mittelsachsen ab 18.30 Uhr die Besucher im Foyer. Um 19.30 Uhr beginnt dann auf der Hauptbühne das Galaprogramm: eine heiter-festliche Einstimmung mit Sängern und Schauspielern, Opernchor und Orchester des Mittelsächsischen Theaters sowie dem Extraballett und Mitgliedern der Loge Nr. 5.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Börtewitz: Landolf Scherzer liest um 18 Uhr in der Kulturscheune aus einem Buch „Buenos dias Kuba, Reise durch ein Land im Umbruch“ Choren: Solar- und Handwerkermesse am Schloßpark von 9 bis 16 Uhr mit mehr als 50 teilnehmenden Firmen Döbeln: Dinner-Komödien-Show mit dem Kabarett „Sachsendreyer“ um 19 Uhr im Hotel „Weiße Taube“ Meinsberg: Frühjahrsfeuer mit der Feuerwehr ab 17 Uhr auf dem Festplatz Hartha: „Entdeckung der neuen Welt“ – Grafikarbeiten von Gerhard Dörner können von 10 bis 11 Uhr in der Harthaer Stadtbibliothek angeschaut werden Roßwein: Kamelienschau im Wolfstal von 11 bis 16 Uhr

Sonntag

Der Fröhliche Akkordeon-Express feiert mit einem großen Jubiläumskonzert das 25-jährige Bestehen. Los geht die Party um 15 Uhr in der Polkenberger Gaststätte „Sachsenhöhe“.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Döbeln: Konzert des Döbelner Kammerorchesters mit der Solistin Ortrun Sommerweiß am Cembalo um 17 Uhr in der Kirche St. Jacobi Podelwitz/Brösen: erdgeschichtlich-kräuterkundliche Exkursion im Schanzenbachtal mit Geo-Rangerin Annett Steinert und Kräuterfrau Ariane Thiele; Treffen um 13 Uhr auf dem Parkplatz der S44 zwischen Podelwitz und Brösen Roßwein: Linedance-Kurs von 17 bis 19 Uhr auf der Bagadi Ranch Roßwein: Kamelienschau im Wolfstal von 11 bis 16 Uhr

Von André Pitz (mit liep)