Region Döbeln

Die Uhr tickt – nicht mehr lange bis zum langen Osterwochenende. Wer noch Pläne schmieden will, wird dafür auch wieder in der Region fündig. Und die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick, was es im Altkreis alles zu erleben gibt.

Donnerstag

Die Niederstriegiser und ihre Gäste sind eingeladen, sich beim traditionellen Kino in der Niederstriegiser Kirche den Film „Honig im Kopf“ von und mit Til Schweiger und Dieter Hallervorden anzuschauen. Humorvoll und gleichzeitig nachdenklich wird das Thema Demenz behandelt. Geeignet ist der Film auch für Kinder, allerdings nicht unter sechs Jahren. Der Eintritt ist frei, wobei am Ausgang wie immer um eine Spende gebeten wird. Los geht das Kirchenkino um 19 Uhr, gegen 21.30 Uhr ist Schluss.

Weitere Veranstaltungen am Donnerstag Leisnig: Osterfeuer mit dem Feuerwehrverein und viel Musik ab 18 Uhr auf dem Sportplatz An der Linde Nossen: Taschenlampenführung um 19.30 Uhr durch das Renaissance-Schloss (eigene Taschenlampe mitbringen) Technitz: Osterfeuer ab 18 Uhr auf dem Sportplatz

Freitag

An der Talsperre ist Familie Osterhase zu Gast. Quelle: Miskus

Märchenkönig Norbert von der Burg Kriebstein hat auch in diesem Jahr wieder alle Märchenfiguren an die Talsperre Kriebstein eingeladen, um den Frühling einzuläuten. Familie Hase ist bestens gewappnet und bereit, am Karfreitag die Schoko-Osterhasen an die vielen Kinder zu verteilen. Fleißige Unterstützung bekommen sie von den zahlreichen Märchenfiguren, die sich auf das erste Wiedersehen im neuen Jahr freuen. Vor allem Rotkäppchen ist in diesem Jahr sehr aufgeregt, weil Karfreitag auf seinen Geburtstag fällt. Ob auch die anderen daran gedacht haben? Vielleicht gibt es sogar eine Überraschung? Darauf dürfen alle gespannt sein. Los geht es um 10 Uhr im Hafengelände an der kleinen Freilichtbühne, wo Familie Osterhase und deren Freunde die zahlreichen Besucher erwarten. Anschließend stechen dann alle gemeinsam in See und machen sich auf den Weg nach Lauenhain, um dort die Suche nach den leckeren Osterüberraschungen fortzusetzen. Für alle Kinder ist die Fahrt frei, da der Osterhase für sie die Kosten übernimmt. An allen Ostertagen sind die fünf Schiffe der Kriebstein-Flotte im Einsatz. Die Linienfähren „Höfchen“ und „Lauenhain“ sowie das Fahrgastschiff „ Hainichen“ fahren nach Sommerfahrplan. Zusätzlich sind das Fahrgastschiff „ Kriebstein“ und die historische Motorfähre „ Mittweida“ unterwegs, die speziell die Fährlinie Kriebstein - Erlebach - Lochmühle und zurück unterstützen. Kinderkarussell, Freizeit-Franz und zusätzliche kulinarische Angebote bereichern das Angebot.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Klosterbuch: Klosterführung um 14 Uhr durch das ehemalige Zisterzienserkloster und die historischen Gebäude (Treffpunkt vor dem Abthaus); Frühjahrskräuterführung mit Undine Myja um 16.30 Uhr (Anmeldung unter Tel.: 0178/4357889 oder E-Mail: undine.myja@gmx.de) Massanei: Osterfeuer ab 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus mit Überraschung für Kinder um 18 Uhr Waldheim: Passionsmusik mit Motetten aus der geistlichen Chormusik von Heinrich Schütz um 18 Uhr in der Stadtkirche

Samstag

Heavy Metal im Döbelner KL17! Adam Bomb kommt mit Band in den Kleinstadtklub. „Eine absolute Granate aus den Staaten, in den 80ern auf MTV hoch und runter gelaufen und mit den Großen dieser Zeit in einem Atemzug genannt“, kündigten die Klubbetreiber den Act auf Facebook an. Los gehts um 20 Uhr, Karten sind unter anderem in der Stadtinfo Döbeln und der Hairfactory zu kriegen.

Weitere Veranstaltungen am Samstag Choren: Osterfeuer und Ostereiersuche mit dem Förderverein und der Freiwilligen Feuerwehr ab 18 Uhr auf der Wiese an der Schule Döbeln: RHG-Frühlingsfest mit Produktvorführung, kostenloser Bodenanalyse, einer Aktion für Tierfreunde und Pflanzentombola ab 8 Uhr an der Hainstraße 3 Gallschütz: Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr mit Grill, Musik und Osterhase ab 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Klosterbuch: Führung durch das Abthaus vom Obergeschoss bis in den Keller um 14 Uhr Lauschka: Osterfeuer ab 18 Uhr am Dorfteich Leisnig: „Rund ums Ei – Eyrspeisen in der mittelalterlichen Küche“ – Familienführung rund ums Essen und Trinken um 13.30 und 15 Uhr; Osterlämmer zum Anfassen und Geschichten und Verspieltes zum Osterfest um 14 Uhr auf Burg Mildenstein Leisnig: RHG-Frühlingsfest mit Produktvorführung, kostenloser Bodenanalyse, einer Aktion für Tierfreunde und Pflanzentombola ab 8 Uhr An der Muldenwiese 4b Niederstriegis: Osterfeuer ab 18.30 Uhr am Sportplatz Schrebitz: Osterfeuer ab 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus

Sonntag

Das KlixKlax-Klugs-Marionettentheater besucht Burg Mildenstein Quelle: Burg Mildenstein

Das KlixKlax-Klugs-Marionettentheater entführt am Ostersonntag die Gäste auf Burg Mildenstein zusammen mit Rumpelstilzchen in die Märchenwelt. Los geht es im Rittesaal um 15 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Döbeln: Depeche-Mode-Revival um 20 Uhr im KL17 Noschkowitz: Osterfeuer ab 16 Uhr und Party am Abend im Festzelt auf dem Festplatz Noschkowitzer Wald Nossen: Osterspaziergang durch den Klosterpark Altzella um 14 Uhr mit spannenden Geschichten und österlichen Überraschungen Striegistal: „So eine Eierei“ – Sonntags-Eierfrühstück auf dem Straußenhof (Vorbestellung erbeten) Waldheim: Ostereiersuche und Rätsel lösen mit Magd Johanna um 14 und 15.30 Uhr im Stadt- und Museumshaus

Montag

Die Leipziger Kammersolisten zu Gast auf Kriebstein mit einem musikalischen Frühjahrsprogramm. DAZ Quelle: Burg Kriebstein

Im Großen Festsaal der Burg Kriebstein treten um 16 Uhr die Leipziger Kammersolisten mit Magdalena Schotte an der Querflöte, Ralf Schippmann an der Oboe und Prof. Heiko Reintzsch am Klavier auf. Im Gepäck haben sie ein musikalisch-heiteres Frühjahrsprogramm. Der Eintritt beträgt 16 Euro (13 Euro ermäßigt), um Voranmeldung wird gebeten.

Weitere Veranstaltungen am Montag Klosterbuch: Klosterführung durch das ehemalige Zisterzienserkloster (Treffpunkt vor dem Abthaus) um 14 Uhr Leisnig: „Rund ums Ei – Eyrspeisen in der mittelalterlichen Küche“ – Familienführung rund ums Essen und Trinken um 11 Uhr auf Burg Mildenstein Tragnitz: festliche Trompetenmusik mit Alexander Lenk und Friedrich Pilz an der Orgel um 10 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche

Von André Pitz (Mit Manuela Engelmann-Bunk und Dirk Wurzel)