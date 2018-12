Ostrau

Die Gemeinde hat aus Verwaltungssicht ein weiteres erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. Einige Projekte wurden abgeschlossen, viele mehr angeschoben, die erst 2019 sichtbar werden – Beispiel Sportplatz, Kita Kiebitz oder Breitbandausbau, aber auch touristische Ziele wie das Kneipp-Bad oder die Kalköfen in Münchhof.. Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) lobt im DAZ-Interview vor allem seine 13 Mitarbeiter in der Verwaltung, die die Flut von Förderanträgen erstellen, die derzeit benötigt werden. Außerdem erklärt er, warum er sich auf die Bürgermeisterwahl im Februar freut und warum er noch auf einen Gegenkandidaten hofft.

Herr Schilling, das Jahr ist fast vorbei, können Sie schon ein Fazit ziehen – wie fühlt sich 2018 an?

Dirk Schilling: Es ist schon einiges zusammengekommen, man vergisst manches im Laufe des Jahres schon wieder, weil man sich auf die aktuellen und künftigen Aufgaben konzentriert. Beim Erstellen unseres Jahresrückblicks haben wir dann festgestellt: Es war wieder viel los. Insgesamt ein gutes Jahr, würde ich sagen.

Womit befasst sich die Verwaltung zum Ende des Jahres aktuell?

Die Tourismus-Förderung kommt gerade stärker zum Tragen. Das merken wir an den Plänen für unsere Kneipp-Anlage in Ostrau und für die Kalköfen in Münchhof. Dafür wollen wir die gesamten 300 000 Euro aus dem Budget des Leader-Fördertopfes für Tourismus nehmen. Das wären dann 80 Prozent der Kosten – die maximale Förderquote.

Gibt es schon genauere Pläne für die beiden Vorhaben?

Bei den Öfen wollen wir die Bausubstanz sichern und den maroden Holzaufbau wegnehmen. Den mittleren Ofen wollen wir begehbar machen mit einer Aussichtsplattform und einer Treppe dahin, vielleicht sogar von innen als Wendeltreppe. Der Vorplatz soll als Rastplatz für den Jahnatalweg dienen. Für die Kneipp-Anlage wird der Mühlgraben an der Eschkemühle befestigt und mit Terrassenstufen zugänglich gemacht. Bis März wollen wir für beides die Vorplanung fertig haben. Zwischen April und Juni läuft der Aufruf der Leader-Förderung, danach hoffen wir auf die Zusage, um 2020 bauen zu können.

Klingt wieder nach viel Arbeit für die Verwaltung?

Na klar machen die Anträge Arbeit, aber wenn man sich ansieht, was dabei herauskommt: In diesem Jahr der Verkehrsgarten an der Grundschule, wir haben beim Sportplatz Ostrau angefangen, bei der Kita Kiebitz sind wir mittendrin. Die Verwaltungsgebäude haben neue Dächer und neue Elektrik, auch eine neue PC-Anlage. Beim Breitband geht es voran, die Feuerwehr wird insgesamt umfangreich neu ausgestattet und auch das Trafo-Haus in Kiebitz wird neu verputzt und Straßen werden saniert.

Müssen Ihre Mitarbeiter derzeit Überstunden einlegen?

Das nicht, aber meine Leute arbeiten wirklich ganz schön hart daran, das Bauamt, das Hauptamt, die Kämmerei und der Bauhof. Allein die Abrechnung der Fördermittel ist eine Heidenarbeit und für die Gemeinde Zschaitz-Ottewig sind wir ebenfalls zuständig. Wir haben 13 Mitarbeiter in der Verwaltung und es läuft wirklich gut mit allen. Ohne sie würden wir das alles nie schaffen. Großes Lob – ich bin ganz zufrieden.

Personell hat sich in diesem Jahr einiges geändert in der Gemeinde. Sind Sie mit den Neubesetzungen zufrieden?

Erstmal muss ich sagen, unsere Kita-Leiterin Petra Hüttner wird mir sehr fehlen. Sie ist ein richtiges Unikat im positiven Sinne. Trotzdem habe ich ein positives Gefühl bei ihrer Nachfolgerin Andrea Winkler. Auch die Position unserer Grundschulleiterin hat mir Bauchschmerzen bereitet. Aber mit Angela Jurczyk hatten wir als Nachfolgerin von Ingrid Przewloka eine sehr gute Bewerberin. Schon jetzt habe ich da ein tolles Feedback auf ihre Arbeit bekommen. Daneben mussten wir noch vier neue Erzieherinnen für die Kita einstellen. Für nächstes Jahr haben wir uns schon eine fertig ausgebildete Erzieherin gesichert.

Der Betreuungsschlüssel an der Kita wird wieder gesenkt, die Lohnkosten im öffentlichen Dienst steigen. Zugleich ist ein wirtschaftlicher Rückgang am Horizont fast schon sichtbar. Wie ist die Kommune darauf vorbereitet?

Der Abschwung ist auch für uns schon ein Stück weit spürbar. Wir hatten dieses Jahr schon eine Gewerbesteuerrückzahlung zu leisten. Statt 1,2 Millionen hatten wir nur 870 000 Euro Einnahmen. Das kompensieren wir noch durch unsere gute Rücklage. Außerdem gehen wir beim Personal immer verantwortungsbewusst vor, sind fast am unteren Ende dessen, was möglich ist. Nicht falsch verstehen: Unsere Leute werden fair bezahlt, aber wir ramschen nicht mit dem Geld.

Würden Sie sich bei den steigenden Ausgaben der Kommunen noch mehr Hilfe vom Land wünschen?

Ich baue da auf unseren Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der bereits einige Verbesserungen angeschoben hat. Die 70 000 Euro Sonderzuweisung, die wir auch in den nächsten zwei Jahren vom Land bekommen, zählen dazu ebenso wie die Gewässerunterhaltungspauschale, die uns jährlich um 24 000 Euro entlastet. Aber es stimmt, mit Doppik, Asyl oder Breitband sind neue Aufgaben dazugekommen. Dazu leisten wir uns den Luxus von kommunalen Kitas – das macht einen Riesenaufwand. Wenn die Gewerbesteuereinnahmen zurückgehen, müssen wir mit der Schlüsselzuweisung besser bedacht werden. Ausfälle auf Jahre ohne gesteigerte Schlüsselzuweisung könnten wir nicht schaffen.

Würden Sie sagen, Sie haben die letzten wirtschaftlich guten Jahre voll ausgenutzt?

Unbedingt. Wir haben unsere Mehreinnahmen genutzt, um nachhaltig zu investieren. Nach unserem Schulneubau waren wir ja praktisch totgesagt. Aber wir haben weiter in unsere Infrastruktur investiert: die Kindereinrichtungen, die Bibliothek, die Feuerwehr, aber auch freiwillige Investitionen wie den Sportplatz. Die Vereine sind der Kitt unserer Gesellschaft, da helfen wir gern. Es war allerdings auch nicht zu erwarten, dass sich die starke Wirtschaft so positiv auf die Gemeinde auswirkt.

In wenigen Wochen steht die Bürgermeisterwahl in Ostrau an. Sind Sie trotz fehlendem Gegenkandidaten schon etwas nervös?

Ich verteidige das erste Mal das Amt, das lässt mich nicht kalt. Das ist wie eine Zäsur der eigenen Arbeit. Mir wäre es aber sogar lieber, wenn es eine Konkurrenz gäbe. Das wäre eine schöne Gelegenheit zu erfahren, wie die eigene Arbeit gespiegelt wird. Die kriegt man so über das Jahr nicht.

War für Sie sofort klar, dass Sie wieder antreten wollen?

Wir haben so viele Projekte in der Pipeline, da denkt man über etwas anderes gar nicht nach. Man hat noch so viel vor, auch so viel angeschoben, da könnte ich mir es gerade schwer vorstellen, aufzuhören.

Gibt es neben der Wiederwahl andere Wünsche zum Jahresende?

Ich wünsche mir Gelassenheit für alle unsere Bürger, viel Gesundheit und persönliches Wohlergehen – das wünsche ich allen und auch mir selbst. Die Leuten sollten vielleicht auch etwas weniger ängstlich sein, Ziele haben und diese auch umsetzen. Und bei allem Ernst sollte man dennoch nicht die Lockerheit verlieren.

Von Sebastian Fink