Hartha

Was wäre die Kindheit ohne Pipi Langstrumpf, Hanni und Nanni oder Märchen von den Gebrüder Grimm sowie Hans Christian Andersen? Er wäre am Dienstag, dem Tag des internationalen Kinderbuches, 214 Jahre alt geworden. Die Helden haben sich geändert, allerdings lesen laut der Harthaer Bibliothek Kinder noch immer abenteuerliche Geschichten.

Im Bestand der Kinderbuchabteilung seien 4.000 Bücher enthalten. Jungs liehen sich vor allem „Gregs Tagebücher“ aus, Mädchen Romane aus der Feder von Cornelia Funke. „Die „Beast Quest“ Bücher sind sehr beliebt. Alle wurden gelesen und wir mussten neue bestellen“, erzählt Bibliotheksleiterin Andrea Zenker. Außerdem sei „TKKG“ oft vergriffen und seit letztem Jahr werde „ Harry Potter“ vermehrt ausgeliehen, was längere Zeit nicht so war. „Sachbücher über Dinosaurier sind immer ein Hit unter den Kindern“, fügt Zenker hinzu. Die Kleinsten mochten Bücher zum Mitmachen, wie die von Tiptoi.

„Bei uns ist jederzeit internationaler Tag des Kinderbuches“

Man könnte meinen, dass Kinder im digitalen Zeitalter sehr schnell abgelenkt und Bücher uninteressant sind. „Eltern und ihre Kinder nutzen das Angebot in der Bibliothek wieder sehr häufig. Wir wünschen uns, dass auch Ältere öfter kommen würden“, betont die Bibliotheksleiterin. Die Spieleaktionstage in der Bibliothek zögen Familien an. Auch in den Osterferien finden diese statt. Zenker erklärt, dass Erwachsene den Kindern Bücher geben müssten, die sie mögen und gerne lesen. „Ansonsten verderben wir ihnen die Leselust.“

Sie selbst habe in ihrer Kindheit „Der Zauberer in der Smaragdenstadt“ gelesen. „Generell war das Leseverhalten früher anders. Wir haben mehr gelesen und alles, was uns gegeben wurde.“ Das kann auch Ines Jost, Verantwortliche des Kinderbuchbereichs in der Bibliothek, bestätigen. Sie habe als Kind alles gelesen, was Buchstaben hatte. Mitarbeiterin Sophia Wolframm erinnere sich vor allem an das Buch „Wiebke und Paul“. „Bei uns ist jederzeit internationaler Tag des Kinderbuches“, so Zenker.

Von Nicole Grziwa